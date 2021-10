Einfach So revela detalles inéditos de 'Cosas que hicimos juntos', un EP de su lado más íntimo

Es ‘así de simple’ como empieza esta banda de sangre colombiana, en parte con inspiración de la cotidianidad alemana pero que entona sus letras en castellano e inglés.

Ramones, The Who y The Jam son parte fundamental de las bases de este combinado, que podría definirse entre grunge, punk de los 70 y que va muy en la línea de bandas contemporáneas como Sum 41, Green Day y The Offspring.

Hacia 2008, el bogotano Juan Pablo Rodríguez, voz y líder de la banda, quien en ese momento vivía en Berlín se puso a la tarea de indagar sobre algunos géneros musicales que lo transportaban a sus gustos de adolescencia. Él y un compilado de amigos empezaron a lanzar ideas sobre lo que podrían inventarse, que los dirigiera más allá de gusto y pudiera empezar a ser parte de sus vidas.

Para Einfach So su idea original va más allá de sonar bonito o intentar ser originales, pues son conscientes de que este tipo de procesos artísticos se repiten casi a diario en miles de estudios musicales de todo el mundo. Lo que realmente importa es hacer lo que les gusta y decir lo que piensan y sienten, por distintos que los sentimientos e ideas puedan ser en ciertos momentos.

Ahora, Juan Pablo Rodríguez estrena su tercer EP llamado ‘Cosas que hicimos juntos’ , el cual está compuesto por cinco canciones en las que dio un giro en la orientación de sus letras, ya que no son estrictamente políticas, sino que hace más énfasis en las relaciones humanas y resaltan los sentimientos de amor y desamor.

‘Cosas que hicimos juntos’ cuenta con algunas canciones que venían maduradas desde hace un tiempo atrás en colaboración con sus colegas de grupo, las cuales están fusionadas con otros temas que llevan un toque de independencia por parte de Juan Pablo, el fundador de este grupo.

“Para mí esta fue la forma de cerrar un ciclo de lo que venía haciendo hace algunos años, pues en mis trabajos anteriores las canciones tenían la colaboración de otros miembros y ahora, parte de esto, es un ejercicio de transición hacia otros ritmos y formas de componer como por ejemplo el tema ‘Luna eterna’ ”,expresó el artista.

‘Cosas que hicimos juntos’ ha sido un ejercicio de producción un poco más íntimo, pues si bien algunas de las canciones fueron grabadas desde España, las demás Juan Pablo las creó desde su propio estudio, con ideas generadas en casa y desarrolladas allí mismo. Finalmente, todas fueron mezcladas de manera conjunta por el ingeniero de sonido Fabián Ramos, en Bogotá.

No cabe duda de que este nuevo EP cuenta con un gran peso sentimental y habla más del lado personal de Juan Pablo, quien además cree que quienes lo escuchen se podrán identificadas con este sentir y pensar de él como artista.