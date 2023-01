Día de The Beatles: ¿por qué se celebra el 16 de enero?

Cada 16 de enero, el mundo recuerda al exitoso cuarteto británico The Beatles , pues en esta fecha se dio la inauguración del bar Cavern Club, lugar emblemático de Liverpool en que hicieron su debut John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr,y donde hicieron la mayoría de sus presentaciones en la etapa inicial como músicos.

Aunque este se convirtió en su hogar simbólico, solo existe una única filmación de Los Beatles allí y ocurrió el 22 de agosto de 1962, interpretando un cover de 'Some Other Guy', con Pete Best aún en la batería, cuando Ringo Starr no formaba parte de la agrupación.

Pero esta no es la única fecha en que The Beatles son homenajeados de forma especial. El 6 de julio también cobra gran importancia para los fanáticos de la icónica banda, pues se tiene conocimiento de que ese día en 1957 se conocieron John Lennon y Paul McCartney en la parroquia St. Peter en Liverpool.

Después de unir sus talentos, The Beatles logró consolidarse como una de las bandas más importantes del movimiento contracultural de la historia de la música.

La segunda fecha considerada por los seguidores de los Beatles es el 10 de julio, considerado también como el Día de Los Beatles porque ese día en 1964 cuando la banda regresó de su gira estadounidense a su ciudad natal para rodar la premiere de su película 'A Hard Day's Night'.

Cabe recordar que fue en Cavern Club donde el empresario Brian Epstein se convirtió en su manager y muchos los llamaban "el quinto Beatle", pues hizo un gran trabajo en posicinarlos como la banda más grande de los años 60 y en extender al máximo el fenómeno conocido como 'Beatlemanía'.

Lamentablemente, otro día que está guardado en el corazón de los seguidores de The Beatles es el 8 de diciembre de 1980 cuando John Lennon fue asesinado al regresar de un estudio de grabación en Nueva York, EE.UU.