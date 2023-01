A 48 años de la separación de The Beatles

Hoy hace 48 años la emblemática banda británica The Beatles anunciaba su separación a través de un comunicado de prensa publicado por Paul McCartney justo el día en el que presentaba su primer disco como solista "McCartney".

Se hablaron de muchos motivos que llevaron a la disolución de la banda: la desaparición del espíritu de equipo, la muerte de su mánager Brian Epstein y la aparición de Yoko Ono en la vida de John Lennon. Unas fuentes de Apple también aseguraron que McCartney no estaba en contacto con Lennon desde agosto de 1969.

"No dejé a The Beatles. The Beatles dejaron a The Beatles, pero nadie quiere ser el que dice que la fiesta terminó", comentó Paul en la autobiografía del grupo, "Anthology".

"Creo que nos separamos por el mismo motivo por el que se separan las personas. Necesitábamos más espacio vital y The Beatles se habían convertido en un espacio reducido", opinó Harrison en el mismo texto.

"Los Beatles fueron un simple producto comercial. Tenían éxito en el mercado y cosecharon una verdadera fortuna. Pero pese a los millones y a la fama no cambiaron nada en el mundo, ni una flor ni una injusticia", sentenció John Lennon.

El grupo había dejado de funcionar meses antes, cuando terminaron de grabar el álbum "Abbey Road". Los cuatro beatles estaban ocupados en proyectos personales, pero nadie se atrevía a anunciar al mundo la separación. Let it be fue el último trabajo publicado de la banda.

