Ateez cerró con broche de oro su gira por Latinoamérica con su concierto en Bogotá

El Coliseo Live de Bogotá fue el epicentro de un desfogue de energía producido por los amantes del k-pop, que tuvieron la oportunidad de disfrutar del espectáculo que brindaron San, Mingi, Woo Young, Hong Joong, Seong Hwa, Yeo Sang y Yung Ho, integrantes de la banda surcoreana Ateez , el pasado 3 de septiembre.

Pese a que los admiradores de la agrupación hicieron fila desde muy temprano, las puertas del Coliseo Live se abrieron desde las 6:00 p.m. para las personas cuya boleta correspondía a la ubicación de las graderías y a las 6:30 p.m. para quienes estaban en platea 1 y 2.

Hacia las 8:00 p.m. la producción reprodujo un mensaje en las pantallas en donde informaba que por motivo de una lesión Jong Ho no podía asistir al espectáculo y, pocos minutos después, aparecieron los cantantes en el escenario vistiendo atuendos blanco con negro mientras sus seguidores emitían un grito ensordecedor para darles la bienvenida oficialmente a Colombia.

Los siete jóvenes iniciaron el show interpretando sus éxitos musicales 'HALAZIA', 'Answer', 'The Ring' y 'HALA HALA' mientras sorprendían con una coreografía digna de admirar para posteriormente saludar a sus fanáticos e informar que este sería el último concierto de su gira por América Latina.

Mientras se cambiaban detrás de bambalinas y el público esperaba de nuevo su aparición, la producción lanzó unos enormes globos para que los atiny pudieran hacer rebotar. Fue justo en este momento cuando la banda salió a la tarima de nuevo, pero esta vez luciendo atuendos con colores azul y blanco.

Uno de los momentos que más subió la temperatura para las fanáticas fue precisamente cuando hicieron una pausa para hablar con la audiencia y se acercaron uno a uno a la cámara lateral del escenario para hacer algunas poses y gestos que dejaron a más de una seguidora con la boca abierta.

El espectáculo continuó con un cambio de vestuario y el espacio para interactuar con el público llegó a las 9:43 p.m., cuando los jóvenes interpretaron 'Bouncy', pues subieron a un camarógrafo para que les ayudara a enfocar a tres personas del público que debían asumir el challenge de recrear su coreografía.

Las dos mujeres y el hombre seleccionados, sorprendidos por el hecho de correr con suerte y ser elegidos entre miles de asistentes, hicieron algunos pasos de baile, cantaron y hasta tuvieron la oportunidad de expresarles su amor a la banda mediante señas de corazones.

El show transcurrió con canciones como 'THANXX', 'Good Lil Boy', 'The Leaders', 'TO THE BEAT', 'Say My Name', 'Guerrilla' y 'Turbulence'. Durante este tramo, los bailarines se valieron de objetos como arcos y banderas negras con logos rojos para darle un poco de misterio a la puesta en escena.

La parte emotiva tuvo lugar durante las últimas canciones, pues todos sabían que ya casi se acercaba el momento de decir adiós. De hecho, unos de los integrantes de la agrupación, luego de hacer junto a sus compañeros un cambio de vestuario más, tomó la bandera de Colombia que le entregó uno de los fans y corrió en señal de agradecimiento y amor por todo el apoyo recibido.

Ateez interpretó 'Celebrate' y 'From' justo antes de hacer una pausa para revelar una pequeñas palabras que habían preparado. Pese a que todos causaron emoción, risas y hasta nostalgia en el público, uno de los comentarios más recordados fue el que dio Hong Joong.

"Se me ocurrió algo que les quisiera contar. En la cultura coreana hay un dicho que dice 'qué es lo que estará pasando al otro lado del mundo', pero si miramos al otro lado del mundo desde Corea, es una coincidencia que es Latinoamérica, por Colombia. Y hoy haciendo el show me doy cuanta realmente que el otro lado del mundo está agradecido y feliz y nos está dando todo el ánimo, por eso quisiera volver a dar lo mejor", dijo en medio del evento.

Para cerrar con broche de oro, deleitaron al cantar 'The real' y despedirse con amor de todos los presentes. En total, Ateez interpretó 23 canciones, tuvo cuatro cambios de vestuario y logró dejar a los asistentes con ganas de escuchar más de música una vez regresaran a casa.