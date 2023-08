Alzate y El Bala se unen para lanzar ‘Fue tu culpa’ un sencillo por el que lo apuestan todo

‘Fue tu culpa’, es quizás uno de los lanzamientos más importantes para Alzate en los últimos tiempos, el cantante colombiano apuesta todo por este sencillo. Esto, al igual que El Bala, quien también lo dejó todo en la canción.

De la inspiración absoluta del intérprete de ‘Ya no estoy a tus pies’ y en producción junto a su hermano y mánager, Juan Felipe Alzate, quien es además músico profesional, llega esta dupla.

Además, el artista se da la mano con la revelación de la música regional mexicana: El Bala, originario de Sonora México. Y quien ya cuenta con varios reconocimientos internacionales por su trabajo.

Dentro de los datos importantes a destacar de la producción de Alzate, Juan Felipe Alzate y el cantante mexicano es que el video se rodó al mismo tiempo que se grabó el tema en vivo.

Para el cantautor colombiano, es un momento muy importante de su carrera que lo llena de felicidad, con este trabajo, la inversión humana y financiera se superó con el fin de dar un espectáculo a los miles de seguidores que fielmente lo vienen acompañando a lo largo de su carrera musical.

“Este tema es diferente, es una letra sobre cuando uno ve a esa persona que ama ya con otra persona, dice me voy a morir, ya no esperen nada de mí, me volveré un borracho y hasta aquí llegué”, narra Alzate.