Paola Jara presenta el video de 'Ojalá', canción que mezcla el regional popular y el flamenco

El exitoso álbum 'Pa Olvidar', Paola Jara continúa cautivando a audiencias de todo el mundo con su mezcla única de melodías y letras emotivas. La estrella de la música popular, se complace en anunciar el lanzamiento del segundo video musical de este álbum titulado 'Ojalá'.

Grabado en Medellín bajo la dirección de Edwin Jaimes, 'Ojalá' no solo presenta una narrativa poderosa, sino que también establece el tono emocional que impregna todo el álbum. La canción y el video musical logran conectarse con las experiencias personales de los oyentes, resonando en su esencia emocional.

En un género musical donde las convenciones suelen prevalecer, la intérprete no solo rompió moldes, sino que también trascendió fronteras musicales. El fusionar el ritmo y la melodía del regional popular con la profundidad emotiva y los intrincados matices del flamenco podría haber sido un riesgo, pero en cambio, se convirtió en una revelación musical.

En este video musical, Paola Jara expone su sensualidad con un imponente traje de torero vinotinto y pasos cautivadores adornados por bellas bailarines que le siguen el paso. Un fondo romántico que transporta a los espectadores a las icónicas plazas de toros españolas y mariachis entonando las melodías de esta imponente canción. “Es uno de los temas que más me retó del álbum, una canción que me fascina y que desde hace muchos años tenía guardada”.

Desde su debut en las plataformas digitales, el álbum 'Pa Olvidar' ha recibido una respuesta abrumadoramente positiva. El primer video musical, 'En Mis Zapatos', se ha convertido en un fenómeno viral, acumulando más de un millón de reproducciones en YouTube a tan solo 13 días de publicación.