Aerosmith anuncia el lanzamiento de su álbum ‘Greatest hits’ y su gira de despedida ‘Peace out’

La legendaria banda de rock Aerosmith, conocida por sus himnos icónicos y su influencia duradera en la música, ha anunciado el lanzamiento de su álbum recopilatorio titulado ‘Greatest Hits’.

El álbum abarca cinco décadas de la carrera de la banda y presenta algunos de sus mayores éxitos que han dejado una marca indeleble en la industria musical.

Conformado por 44 canciones cuidadosamente seleccionadas y curadas por Aerosmith, el álbum ya está disponible para preordenar en la tienda oficial de la banda.

Además, se ha lanzado una nueva colección de mercancía para acompañar el álbum y a partir del jueves 22 de junio, estará disponible para ordenarlo en tiendas minoristas y plataformas de streaming.

La edición super deluxe de ‘Greatest Hits’ es especialmente notable, 44 canciones abarcan todas las épocas de Aerosmith. El álbum incluye clásicos atemporales como ‘Dream On’, ‘Walk This Way’, 'Sweet Emotion’ y ‘I Don't Want To Miss A Thing’, entre otros.

Está prensada en vinilo de color personalizado de 180 gramos y se presenta en un empaque estilo libro de alta calidad. También incluye cuatro litografías en blanco y negro con fotografías icónicas y raras de la banda.

Aerosmith, formada por Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Brad Whitford y Joey Kramer , ha dejado una huella imborrable en la historia del rock. Con cuatro premios Grammy y una carrera que abarca más de 50 años, la banda continúa siendo una de las más influyentes y exitosas en la industria musical.

Además del lanzamiento del álbum ‘Greatest Hits’, Aerosmith también ha anunciado su gira de despedida ‘PEACE OUT’, en la cual estarán acompañados por The Black Crowes como invitados especiales.

Durante esta gira final, los fans tendrán la oportunidad de disfrutar una vez más de los inolvidables éxitos de la banda en vivo. El tour abarcará varias ciudades de Estados Unidos y contará con la experiencia de alta fidelidad THX Certified Live , que garantizará una calidad de sonido excepcional en cada concierto.