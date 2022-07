"Eeeooooo": 13 de julio, Día Mundial del Rock, aquí te contamos su origen

Cada 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock , que se conmemora desde 1985, este año cumple su 37 aniversario desde que fue reconocido como uno de los géneros musicales que aportan a la cultura global. Todo se dio gracias a el artista irlandés Bob Geldof quien creó 'Band Aid Trust', una fundación que dio pie para realizar el primer Live Aid, realizado ese mismo día.

Todo comenzó porque los habitantes de varios países africanos, afrontaban por aquel entonces una crisis de hambruna inimaginable, en pro de ayudar a esta emergencia humanitaria, se realizaron dos conciertos; uno en Reino Unido en el Estadio de Wembley, y otro en la instalación deportiva John F. Kennedy en Estados Unidos.

Legendarias bandas y artistas como Ron Wood, Queen, David Bowie, Bob Dylan, Elton John, Paul McCartney, The Who, U2, Eric Clapton, Judas Priest, Black Sabbath, Led Zeppelin, Mick Jagger, Keith Richards y hasta Madonna, fueron parte de este evento mundial, que se transmitió en distintos países por un total de 16 horas seguidas y fue tanto su éxito que se recaudaron un poco más de 100 millones de dólares.

Estadio de Wembley, en Londres, Inglaterra, el 13 de julio de 1985. El primer Live Aid presentado. Foto: Georges De Keerle/Getty Images

El Rock es uno de los géneros musicales más potentes e imponentes de la historia humana; fue creado a partir de ritmos como el Blues y el Country e incorpora sonidos y ritmos del Jazz y la música Clásica. Míticas bandas de la década de los 70 y 80 como: Black Sabbath, Queen, Guns N' Roses , The Police, Pink Floyd, AC/DC, Dire Straits, Bon Jovi, Aerosmith, Led Zeppelin, The Rolling Stones , Def Leppard, Kiss, Iron Maiden, The Cure, Scorpions, Nirvana , The Who, Whitesnake, Eagles, Poison, U2, Deep Purple, Journey, Foreigner, Van Halen, Metallica y muchas más, acompañaron el crecimiento de varias generaciones.

Además, las clásicas bandas dieron inicio a la transformación del género, siendo así fuente de inspiración para nuevas generaciones y el nacimiento de agrupaciones de los años 90 y 2000, entre ellas se destacan: Oasis, Pearl Jam, Blink-182, Linkin Park, Foo Fighters , System of a Down, Simple plan, Gorillaz , que han sido fundamentales para la continuación del genero en la sociedad contemporánea.

La increíble presentación de Freddie Mercury en 1985 en el Alive Aid, quedará para siempre en las memorias de los rockeros. ¡Larga vida al Rock N' Roll!