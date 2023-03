Miguel González habló de su parecido con su personaje en la serie Ventino, el precio de la gloria

Miguel González es uno de los actores colombianos más conocidos por su participación en diferentes producciones de Caracol Televisión, y ahora hace parte de la más reciente serie: Ventino: el precio de la gloria , en compañía de Carolina Gómez , José Ramón Barreto, Natalia Afanador , Camila Esguerra , María Cristina de Angulo y Olga Lucía Vives.

Su personaje es un doctor llamado Mauricio Linares, que trabaja en compañía de su exsuegra y quien es la mamá de Natalia Afanador, con la cual tenía una relación de más de dos años, hasta que a sus vidas llegó Manolo Cano, quien es interpretado por José Ramón.

"Mauricio es un tipo muy serio, muy estudioso y digamos que yo soy igual de disciplinado, pero de otra forma, soy muy trabajador, me concentro mucho en formarme y aprender cosas nuevas, en eso nos parecemos mucho… Y no me parezco en que no tenemos la misma profesión, ser actor es destino", expresó Miguel.

González comentó una de las escenas polémicas que ha tenido la serie hasta el momento, donde su personaje se pelea a golpes con Manolo por el amor de Afanador: "Yo personalmente no creo que las cosas se arreglen de esa forma, y creo que en ese sentido si Mauricio entendiera un poco sus diferencias con Natalia, se daría cuenta que una relación se puede acabar y que esa no es la solución".

Para Miguel fue una experiencia diferente trabajar con el grupo musical de Ventino, dado que para ellas era la primera vez actuando en la gran pantalla: "Yo creo que ellas tenían toda la experiencia del mundo, aunque todavía no lo sabían, siento que aquí lo que hicieron fue encontrar algo nuevo… Cuando yo las he visto en escena quedo muy impresionado, cantan y bailan".

"Cada una es una piedra preciosa distinta, es muy bello ver cómo se complementan y logran brillar juntas, me gusta mucho eso, así que hice clic con cada una de maneras diferentes": comentó el actor.

Con sus compañeras de set entabló una amistad muy cercana, pero de una forma distinta debido a las personalidades de cada una: "Con Camila conecto mucho porque ella escribe y su sensibilidad por la poesía también me atrae, con Natalia es desde lo humano, nos contamos nuestras cosas y nos acompañamos desde nuestras emociones".

"Con Olga encontramos nuestro interés en la actuación y todo el tema profesional, y con Makis me impresionó mucho su forma de actuar, siento que tiene un talento enorme, aparte también es muy divertida y espontánea": concluyó Miguel González.

