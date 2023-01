Marcela Reyes y el fenómeno de la guaracha que se está tomando al mundo

No cabe duda de que la guaracha se está convirtiendo en el boom de fiestas y distintas discotecas y, aunque se traté de un género del que, hasta el momento, se conoce muy poco ya tiene coronada a su reina en Colombia y se trata nada más y nada menos que de la DJ Marcela Reyes.

Este título de la "reina de la guaracha" se lo han otorgado sus miles de seguidores no solo por su gran talento en escena, sino también, por tener el honor de ser la única DJ colombiana en representar al país en este género en en distintos eventos a nivel mundial.

Publicidad

“Ese papel no me lo he creído pero cuando me lo dicen, siento que bueno… ellos me ven como la reina de la guaracha entonces yo no les voy a quedar mal y les voy a demostrar que voy a llevar este género muy alto”, indicó Marcela.

En exclusiva con CaracolTv.com , La DJ aprovechó para explicarnos un poco sobre este nuevo género y señaló que aunque su procedencia es de la electrónica, fueron los productores colombianos quienes se encargaron de sacarle nuevos ritmos convirtiéndola en un sonido mucho más alegre que está poniendo a bailar a mucha gente alrededor mundo.

“Le pusimos ese saborcito que a los colombianos nos caracteriza”, resalta la Dj.

A la fama de Marcela Reyes se sumó un escándalo de infidelidad del que la DJ fue protagonista y aunque para muchos esto implique el fin de una carrera, para ella fue todo lo contrario y supo saca provecho a esta circunstancia, dando un mayor impulso a su carrera.

Publicidad

“Este escándalo me llevó a otro tipo de públicos, personas que vieron a esa mujer que le daba patadas a la puerta (…) logré traer toda esa gente a mi música y siento que nada pasa por casualidad y hay que sacarle provecho a todas las circunstancias de la vida”, resaltó

La DJ también se refirió a todo lo que vendrá en su carrera este 2020 y le prometió a sus miles de seguidores mucha música y repartir guaracha por donde vaya.

Publicidad

Mira también:

Publicidad