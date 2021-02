Macaco: el cantautor español que va camino al cine

Desde que Dani Carbonell empezó el proyecto musical bajo el nombre de Macaco , el arte lo ha mantenido unido a Colombia de distintas formas.

Con sus invitaciones a festivales como Rock al Parque , así como sus colaboraciones con Aterciopelados y Juanes, Macaco ha despertado el interés por aquellos que buscan una propuesta musical comprometida y que no está atada a las tendencias de la moda sonora que suelen marcar las emisoras radiales.

Ahora, el artista nacido en Barcelona hace 48 años, se vuelve a encontrar con talento colombiano, esta vez, con los integrantes de Monsieur Periné con la canción ‘Lenguas de signos’ , incluido en su trabajo, ‘Civilizado como los Animales’.

Desde España, Dani Carbonell (Macaco), habló sobre su nueva experiencia haciendo música con talento colombiano, así como el quehacer musical en tiempos de pandemia.

TALENTO CRIOLLO

- Ya son varias las colaboraciones con artistas colombianos, ahora con Monsieur Periné...

Mi relación con Colombia siempre ha sido muy buena, muy de verdad. Con Aterciopelados nos conocimos en un festival en España y luego vinieron las colaboraciones de ida y vuelta, primero ellos en un álbum mío y luego me invitaron para participar en su disco en vivo.

Luego, Monsieur Periné venían de gira a Europa y querían hacer un tema acústico conmigo, que grabamos en mi casa, lo cual quedó súper bonito. Ahí, me invitaron a su concierto y terminamos en casa escuchando temas. Les enseñé la canción ‘Lenguas de signos’ y Catalina García se volvió loca, le encantó.

A mí me gusta grabar en cualquier lugar, así que ahí mismo, esa noche porque al siguiente día seguían con su gira de conciertos. Además, a mí las colaboraciones no me gustan a distancia porque siento que se pierde mucha verdad.

- ¿Cómo fue la creación del video, que está íntimamente relacionado con una canción suya de hace seis años?

‘Lenguas de signos’ es del disco ‘Civilizado como los animales’, que es un disco repleto de colaboraciones, ecléctico, con gente de muchas partes del mundo, que genera una uniformidad pero sobre todo mucha verdad, y esta canción es la última que lanzaremos de él.

Hicimos el video antes de la pandemia, se nos ocurrió unirlo con ‘Coincidir’, que es una canción de éxito viral por toda América Latina pero que nació en Colombia, lo cual noté cuando toqué en 2017 en Rock al Parque.

Muchas personas siempre me preguntaban que cómo terminaba la historia de amor que planteamos en el video de ‘Coincidir’, así que decidimos que en ‘Lenguas de signos’, con los mismos actores y en una situación surrealista de los años cincuenta, con una elegancia única.

- ¿Cada vez más involucrado en la dirección de sus videos?

Desde hace un buen tiempo me he ido interesando más en la dirección de mis videos. Primero siempre estuve detrás de las ideas, y me he metido en la dirección, que es mucho trabajo pero que me gusta mucho hacer.

Ahora estoy mirando mucho hacia el cine. Hace poco hicimos música para la película ‘No matarás’ que es un thriller que está siendo todo un éxito en España y ahora me he metido a escribir un guión, con una historia que ya veremos hacia dónde me lleva.

- Habla constantemente de buscar la verdad en la música, ¿es difícil encontrarla en esta industria?

Hay de todo. Me siento muy afortunado de las colaboraciones y los encuentros artísticos que he tenido con mis compañeros. Es natural que en algunas veces una colaboración se quede a medias, pero lo bonito es cuando ocurre lo contrario, como con Monsieur Periné, que aparte de la admiración musical mutua, nacen las ganas de construir algo juntos.

Las colaboraciones siempre salen mejor cuando son naturales y no grabadas a distancia. Con ‘La distancia’, era importante viajar a Madrid y meternos al estudio con Rozalén, porque es allí donde se encuentran los matices y que todo cuadre.

- ¿Cómo ha sido para usted este año de pandemia?

He tenido un poco de todo. En el aspecto musical lo más duro es no poder tocar en directo, en conciertos. Soy el tipo de artista que trabaja mucho en festivales, que fueron los primeros en cerrar y serán los últimos en abrir, y tenemos muchas ganas de volver a los escenarios con mis compañeros a los que extraño mucho porque son mis amigos y mi familia.

Pero también he disfrutado mucho el tiempo en casa, el tiempo sin tantos viajes para componer y componer una barbaridad de canciones, porque a la fecha siento que tenemos prácticamente dos disco y le estamos dando muchas vueltas, jugando mucho en un momento de mucha creatividad.

- ¿Cómo ha visto el papel de la música en tiempos de pandemia?

La música ha jugado un papel básico importante en estos tiempos de pandemia, junto a otro tipo de artes. Por desgracia, una parte de la sociedad, así como los políticos, no lo valoran mucho, no le dan la importancia que merecen, sin desconocer que lo más importante en esta emergencia sanitaria global es la salud, la educación y los recursos para que la gente tenga que comer, pero también debemos alimentar el espíritu.

Pero la música también como generadora de muchos puestos de trabajo, con una industria muy grande y parte de ella está completamente quieta, porque no hay conciertos o festivales.

No quiero imaginar una pandemia sin poder acceder a la música, a las series y todo tipo de producción audiovisual que las personas pudieron consumir en estos tiempos.

- ¿Mucha música nueva para este año?

Mucha, lo que aún no sabemos es cómo la sacaremos, seguramente será canción por canción para que poco a poco sepan por dónde irá el nuevo álbum.

