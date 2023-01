Lady Gaga lamenta haber colaborado con R. Kelly

La diva del pop Lady Gaga lamentó públicamente haber colaborado con R. Kelly en una canción en 2013, describiendo como "horribles e indefendibles" los hechos de los que se acusa al cantante estadounidense, y mostró su apoyo a las presuntas víctimas.

Gran figura del R&B de la década de 1990, autor del conocido "I Believe I Can Fly", R. Kelly ocupa los titulares desde que la semana pasada se emitió un documental abrumador sobre él. En el documental de seis horas "Surviving R. Kelly" (Sobreviviendo a R. Kelly), transmitido por el canal de cable Lifetime, varias mujeres acusan al músico de haber tenido relaciones sexuales con tres adolescentes de menos de 16 años cuando él ya era mayor de edad. Otros testimonios afirman que Robert Sylvester Kelly, su verdadero nombre, se rodeaba de mujeres a las que transformó en esclavas sexuales y que hoy están totalmente aisladas de sus familiares. Lady Gaga habló sobre el tema porque grabó en 2013 una pieza con R. Kelly cuyo contenido, y el título ("Do What U Want With My Body", haz lo que quieras con mi cuerpo), resulta evocador a la luz de las acusaciones dirigidas al cantante de R&B.

"Como víctima de abuso sexual, hice esta pieza y este video en un momento oscuro de mi vida", explicó Lady Gaga en un mensaje publicado el miércoles por la noche en su cuenta de Twitter. "Mi intención era crear algo extremadamente provocador y desafiante", agregó, "porque estaba enojada y todavía no me había dado cuenta del trauma que había experimentado en mi vida".

Viendo el título y el contenido de la canción, "se ve claramente hasta qué punto mi mente estaba perturbada", escribió Lady Gaga, quien reveló en el pasado que fue violada a los 19 años por un productor musical del que nunca dio la identidad.

"No puedo volver atrás, pero puedo seguir apoyando a mujeres, hombres y personas de todas las identidades sexuales, de todos los orígenes étnicos, que son víctimas de agresión sexual", continuó la estrella.

Lady Gaga dijo que eliminaría la canción de todas las plataformas de música en línea y que no volvería a trabajar con R. Kelly.

"Lo siento, tanto por mi falta de criterio cuando era joven, como por no haber hablado antes", concluyó.

Por: AFP