Karol G conquista Estados Unidos junto a Gloria Trevi

Karol G se encuentra sorprendiendo el mundo con su show en la gira "Diosa de la noche" junto a Gloria Trevi.

Luego de colaborar en el tema "Hijoepu*#", la cantante mexicana invitó a la reguetonera colombiana a participar desde el pasado 13 de septiembre a su tour "Diosa de la noche" con la que recorrerán 23 ciudades de Estados Unidos con presentaciones en los escenarios más prestigiosos del país como: Radio City Music Hall (NEW YORK), The Forum (LOS ÁNGELES), American Airlines Arena (MIAMI), y el All State Arena (CHICAGO) , entre otros.

Karol G sorprende con un show impactante recorriendo los éxitos de su carrera como: "A ella", "Punto G", "Ocean", "Mi cama", "Pineapple", entre otros sencillos que la han llevado a lograr un lugar privilegiado en la música urbana.

A la lista de buenas noticias para la artista paisa se suman sus nominaciones a los premios Latin American Music Awards en dos categorías: Artista del Año y Artista Favorita Femenina y a los People Choice Awards en la categoría Artista Latino de 2019.

