'Juego de Tronos' busca arrasar en nominaciones al Emmy

La Academia de la Televisión estadounidense, que cuenta con 24.000 miembros, anunciará este martes los elegidos para competir en las distintas categorías del galardón más importante de la industria, que se entrega el 22 de septiembre.

Y una vez más, HBO y Netflix aparecen como las cadenas que dominarán el mayor número de nominaciones.

El año pasado, el gigante del streaming recibió 112 nominaciones frente a 108 del canal por suscripción.

"La cantidad de programación que Netflix postula a los Emmys es abrumadora", dijo Ben Travers, del sitio especializado Indiewire.

"Juego de Tronos" es el programa de ficción más premiado en las siete décadas de historia de los premios, con 128 nominaciones y 47 estatuillas, incluida la de mejor serie dramática en 2018.

Y aunque el final enfureció a muchos fanáticos, expertos consideran que dominará por última vez el galardón.

Los electores de la Academia podrían inclinarse a votar por esta fantasía épica por "nostalgia" y en respeto "al impacto que ha tenido en la televisión en general", indicó Travers.

"Pero también podría ser por falta de opciones", añadió.

El Emmy permite la participación de programas que hayan salido en los 12 meses previos al 31 de mayo, lo que en esta edición deja por fuera las últimas temporadas de "The Handmaid"s Tale", "Big Little Lies" y "Stranger Things".

Travers indicó que esta ausencia puede que no sea accidental.

"Algunos programas temen que "Juego de Tronos" arrase con todo y prefieren no enfrentarlo" por última vez.

- "Veep", por la última estatuilla -

Expertos estiman en que las categorías de comedia y miniseries la batalla será dura.

La sátira política "Veep", que también finalizó este año, se enfrenta a una ardua competencia con la ganadora del año pasado, "The Marvelous Mrs. Maisel", de Amazon, sobre una ama de casa que se convierte en comediante en el Nueva York de los años 50.

Del lado de las miniseries, Showtime ha promovido enérgicamente su "Escape at Dannemora" de Ben Stiller, basada en la historia real de dos convictos que seducen a una empleada de la prisión para que los ayude a escapar.

"When They See Us" de Netflix, también basada en hechos reales sobre la falsa acusación de cinco muchachos por el asesinato de una mujer en el Central Park, debe competir, al igual que la aclamada "Chernobyl", de HBO, sobre el desastre nuclear de los años 80 en la Unión Soviética.

La calidad de los programas siguió atrayendo a estrellas de Hollywood que seguramente competirán en las categorías de actuación, como Julia Roberts ("Homecoming"), George Clooney ("Catch-22"), Jim Carrey ("Kidding") y Michael Douglas ("The Kominsky Method").

Por: AFP

