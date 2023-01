¡Imperdibles! Las 10 canciones más famosas de Shawn Mendes

Shawn Mendes es un fenómeno musical de tan solo 20 años que nació en Toronto, Canadá.

Su carrera empezó en el 2013 cuando decidió publicar covers de canciones en Vine. Esas versiones llamaron la atención de varios sellos discográficos, logrando la firma de sus tres álbumes con Island Records.

Desde entonces, el cantante que han vendido más de 15 millones de copias, 100 millones de sencillos y ha obtenido más de cinco mil millones de vistas en YouTube. Gracias a todos esos logros y más, la revista The Observer nombró al cantante como el "Príncipe del Pop".

Shawn ha asombrado al mundo entero con varias canciones durante estos últimos seis años.

Pero ¿cuáles han sido los hits que han llevado a que Shawn obtenga ese título? De acuerdo con el número de reproducciones en Spotify, sus 10 canciones más populares son:

1. "Treat You Better"

2. "Stitches"

3. "There´s Nothing Holding Me Back"

4. "Mercy"

5. "In My Blood"

6. "If I Can´t Have You"

7. "Lost In Japan"

8. "I Know What You Did Last Summer ft. Camila Cabello"

9. "Señorita ft. Camila Cabello"

10. "Youth ft. Khalid"

De esta lista de canciones, "Stitches" se publicó en su primer álbum "Handwritten" el cual fue lanzado en el 2015, "There´s Nothing Holding Me Back", "Mercy" y "Treat You Better" pertenecen a su segundo álbum "Illuminate", que salió en el 2016 y "In My Blood" y "Lost in Japan" hacen parte de su tercer álbum "Shawn Mendes" que salió en el 2018. El resto son los sencillos.

Además de eso, el artista no solo canta sus canciones, también ha participado en la composición de la mismas. Asimismo, para estos éxitos trabajaron junto a él los escritores Scott Harris, Geoff Wharburton y Teddy Geiger.

No queda duda de que Shawn es un artista polifacético.

