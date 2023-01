Los rumores sobre un posible romance entre Shawn Mendes y Camila Cabello aumentan

El videoclip interpretado Shawn Mendes y Camila Cabello incluye escenas de un romance entre los artistas, las cuales demuestran una gran química entre los dos.

Este video generó tanta controversia debido a la atracción que mostraron los cantantes, que sus seguidores comenzaron a cuestionarse el hecho de que en este momento no estén juntos.

NO ACEPTO que Shawn Mendes y Camila Cabello NO SEAN NOVIOS, QUE LES PASA???? esa tensión sexual como la resisten?? — ᵖᵃᵏⁱᶠᵒᵇⁱᶜᵃ (@Micastw) June 25, 2019

Camila Cabello tiene novio? Y NO ES SHAWN MENDES? — belén (@belenoftherocks) June 22, 2019

Según "Insider" , Cabello y Mendes se conocieron el 2014 en el Live on Tour de Austin Mahone, siendo ambos los teloneros del evento. Después, en el 2015, escribieron "I Know What You Did Last Summer" y, desde entonces, han sido los mejores de amigos.

No obstante, celebridades como James Corden, conductor de "The Late Late Show", les ha preguntado sí sostiene algún tipo de relación pues, en los últimos años, se les ha visto juntos en publicaciones que hacen en redes sociales y en entrevistas y nunca dudan en darse complementos y apoyarse entre sí.

Además, recientemente, unos paparazis capturaron el momento en el que Shawn y Camila se encontraban cogidos las manos.

Las fotos que se encuentran circulando en Twitter han generado especulaciones por parte de los internautas sobre una posible relación entre los cantantes. Asimismo, se logró apreciar que celebraron juntos el Día de la Independencia de Estados Unidos.

Señores, NEW Couple Alert 🚨 Shawn Mendes and Camila Cabello pic.twitter.com/dHSyFNceCh — famou$ couple$ (@famouzcouples) July 4, 2019

fuertes imagenes de la cantante camila cabello tratando de empujar a shawn mendes desde un décimo piso pic.twitter.com/e50vnFEGcU — ♕bel (@saturnatalia) July 4, 2019

6 segundos shawn mendes y camila cabello vestidos todo de blanco, riéndose y agarrandose las manos

YO YA NO PUEDO MÁS GENTE pic.twitter.com/tTTqknrtNY — isa (@shawnsfloural) July 5, 2019

¿Será este el comienzo de un romance entre los dos cantantes?

Cabe recordar que antes y durante el lanzamiento del video de ‘Señorita’, Camila sostenía una relación con Matthew Hussey, un experto en relaciones amorosas.

