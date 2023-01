Feliz cumpleaños Celia Cruz: frases célebres que la convirtieron en la reina de la música cubana

El 21 de octubre de 1925 llegó al mundo una de las cantantes más brillantes que ha dado la música, Celia Cruz.

Úrsula Hilaria Celia Caridad Cruz Alfonso es la cantante más importante que ha dado la isla de Cuba en toda su historia. Su carisma, talento y personalidad la llevaron a convertirse en la "Reina de la salsa". De igual manera, su estilo único, imagen sin igual y don para encantar a las masas con su música, durante 55 años de carrera, la convirtieron en una de las principales artistas femeninas en la historia de la música latinoamericana.

Publicidad

Hoy día de su natalicio, recordamos las frases más célebres de sus canciones que la popularizaron en el mundo entero.

"La negra tiene tumbao" - "Si quieres llegar derecho mejor camina de frente, para que no haya tropiezos y venga aquí todo vences".

"Te busco" - "Te busco perdida entre sueños, los ruidos de la gente me envuelven en un velo; te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo".

Publicidad

"La vida es un carvanal" - "Todo aquél que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien…"

Publicidad

"Ríe, llora" - "Ríe, llora que a cada cual le llega su hora; ríe, llora vive tu vida y gózala toda".

Publicidad

"Quimbara" - "Mi vida es tan solo eso: rumba buena y guaguancó".

Publicidad

Mira también:

Publicidad