Recomendaciones para asistir al Festival de Cometas de Villa de Leyva

Este fin de semana se cumplirá en Villa de Leyva la versión número 42 del Festival de Vientos y Cometas.

El emblemático evento que reúne a aficionados (cometófilos), fabricantes (cometeros), profesionales (cometólogos) y turistas provenientes de otras regiones y países; convoca alrededor de 50 mil visitantes y cuenta con diversidad de categorías y shows.

Te presentamos una serie de recomendaciones que debes tener en cuenta si deseas asistir a este gran evento.

1. Viaja el viernes por la noche o el sábado muy temprano para que puedas disfrutar de todas las competencias y espectáculos.

2. Vas a estar tres días al aire libre. Tanto el sol como el viento queman, de manera que un bloqueador de alta protección hará tu estadía más tranquila.

3. Las gafas son primordiales para protegerte tanto de los rayos UV como del exceso de luz ya que todas las actividades son al aire libre. Si usas lentes de fórmula, mejor que sean lentes Transitions que se adaptarán para que puedas disfrutar las actividades en tierra y aire sin molestos cambios o pérdida de visibilidad por la luz del sol. Recuerda, todo sucede en el aire y no te querrás perder detalle por no tener una buena visión. Si no usas fórmula, recuerda las gafas de sol.

4. Pese al sol, el viento es fuerte, así que recuerda llevar abrigo.

5. Ten la mejor energía para disfrutar, tomar las mejores fotos para tus redes y vivir lo mejor de la luz, los vientos y las cometas.

