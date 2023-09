Música, medio ambiente y más: el Festival Cordillera promete una experiencia inolvidable

El Festival Cordillera , uno de los eventos culturales más destacados del país, está a punto de regresar con su segunda edición. En una entrevista con Miguel Santacoloma, director de comunicaciones, se revelaron detalles emocionantes sobre lo que los asistentes pueden esperar este año.

Un Festival con un compromiso ambiental tangible

El Festival Cordillera no es solo música y entretenimiento, también se preocupa por el medio ambiente. El año pasado, en su debut, en el Páramo de las Cuchillas, en Villapinzón, Cundinamarca, se sembraron más de 19 mil árboles gracias a la compra de boletas por parte de los asistentes. Santacoloma enfatizó la importancia de esta iniciativa y dejó abierta la posibilidad de extenderla a más lugares en un futuro: “Tiene un impacto positivo en el medio ambiente y por qué no recuperar muchos más páramos, no solamente en Colombia sino en toda Latinoamérica”. Esta es una oportunidad para los amantes de la música de apoyar un evento que a su vez contribuye a la preservación de la naturaleza.

Así es el empoderamiento femenino en esta segunda edición

El Festival Cordillera también tiene un compromiso con la representación femenina. Desde su primera edición, el festival ha buscado darles protagonismo tanto en el escenario como detrás de él. Santacoloma destacó que no se trata solo de las artistas que se presentan, sino también de las mujeres que lideran aspectos cruciales desde la parte creativa y artística hasta la coordinación y la producción de campo de los conciertos. El Festival Cordillera se enorgullece de contar con mujeres poderosas en posiciones importantes y se esfuerza por continuar promoviendo la igualdad de género en la industria musical.

Avances tecnológicos para mejorar la experiencia de los asistentes

En el mundo actual, los festivales deben mantenerse al día con los avances tecnológicos para mejorar la experiencia de los asistentes. Santacoloma mencionó varios aspectos, desde la digitalización de la boletería hasta el uso de mapas de calor para la gestión de la producción en tiempo real. Estas técnicas ayudan a identificar la congestión de personas y permiten ajustar la logística del Festival para garantizar la mejor experiencia posible para los asistentes.

Leyendas de la música latinoamericana en la edición 2023

El Festival Cordillera ha anunciado un emocionante cartel para su segunda edición, con leyendas de la música como Residente , Andrés Calamaro, Juanes , Damian Marley, Cypress Hill, Café Tacvba , Enanitos Verdes, Los Caligaris, WOS, Bomba Estéreo y más. Estos artistas prometen brindar actuaciones memorables y agregar un toque especial a la experiencia de los asistentes. Se estima que cerca de 30 mil personas acudirán por día.

El Festival Cordillera está programado para el finde semana del 23 y 24 de septiembre de 2023, y los amantes de los sonidos latinoamericanos y la naturaleza están invitados a unirse a esta celebración única. Se espera que esta segunda edición sea aún más espectacular que la primera, combinando música excepcional, compromiso ambiental y empoderamiento femenino en un evento inolvidable.

