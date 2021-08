Llega a Teatro Digital 'Betroffenheit', considerada la mejor obra de danza del siglo XXI

Desde este jueves, a las 8:00 p.m., la compañía canadiense Kidd Pivot será protagonista del nuevo espectáculo que durante una semana estará disponible, de forma gratuita, en Teatro Digital.

Se trata de ‘Betroffenheit’, considerada la mejor obra de danza del siglo XXI según The Guardian, espectáculo que hace parte de la Temporada Digital Canadá País Invitado de Honor, que se podrá ver por el perfil de Facebook del Teatro Mayor y en la página www.teatrodigital.org.

Con él, finalizará su programación de agosto. Dos de las compañías escénicas más célebres de Canadá, Kidd Pivot y la Electric Company Theatre, se unieron para crear este espectáculo, con coreografía y dirección de Crystal Pite y dramaturgia de Jonathon Young. Esta producción es un híbrido innovador que amplía los límites del teatro y la danza.

'Betroffenheit' es una palabra alemana que se traduce como estado de conmoción, desconcierto o consternación. Esta coproducción de Kidd Pivot y Electric Company muestra un estado que nace a raíz de un desastre en un espacio atemporal al que se regresa repetitivamente.

La puesta en escena explora el 'infierno de dolor' que atravesó el actor y dramaturgo Jonathon Young por las muertes accidentales de su hija y sus dos sobrinos. The Guardian asegura que ese dolor profundo se encarna físicamente en la coreografía de Crystal Pite, que también refleja el proceso de recuperación y redención.

La agrupación Kidd Pivot, que hace parte de la Canadian Dance Assembly, ha construido un estilo que integra movimiento, música y diseño visual. Bajo la dirección de la coreógrafa canadiense Crystal Pite, el lenguaje coreográfico distintivo de la compañía fusiona elementos clásicos y la complejidad y libertad de la improvisación estructurada, está marcado por una fuerte sensibilidad teatral y un agudo sentido del ingenio y la invención.

La compañía canadiense ha realizado giras por todo el mundo con producciones que incluyen Betroffenheit (2015), The Tempest Replica (2011), The You Show (2010), Dark Matters (2009), Lost Action (2006) y Double Story (2004) creada con Richard Siegal. Kidd Pivot recibió el premio Rio Tinto Alcan Performing Arts en el 2006 y fue empresa residente en Künstlerhaus Mousonturm, con el apoyo de Kulturfonds Frankfurt RheinMain, en Frankfurt, Alemania, del 2010 al 2012.

Desde el 2015, la agrupación ha medido su huella de carbono en giras y ha compensado más de 900 toneladas de CO2e (equivalente de dióxido de carbono), lo que permite a Kidd Pivot ser una de las primeras compañías de danza en realizar giras sin emisiones de carbono.

Colprensa.