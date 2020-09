‘Delirio con amor’, un espectáculo de salsa y bolero para disfrutar vía streaming

View this post on Instagram

Las formas del amor son infinitas y la coyuntura nos ha demostrado que somos capaces de amar sin condición. Durante esta pandemia hemos amado a médicos que no conocemos, supimos amar a los que sufren y a los que luchan por salir adelante; hemos amado a los amigos y familiares, hemos amado la vida y a quienes nos acompañan a caminarla. Este Delirio de amor es un homenaje a las ganas. A las ganas de estar con los amigos, de ver a nuestros seres queridos, de seguirle tomando la mano a nuestra pareja, de no parar de bailarle al miedo. Este Delirio es un homenaje a las ganas de celebrar el amor. Compra desde ya tu acceso por $25.000 COP dando clic aquí: bit.ly/AmorEnDelirio y prepárate para celebrar con nosotros el próximo 19 de septiembre un especial de amor y amistad desde el mejor palco del mundo: tu hogar.