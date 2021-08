Conoce el listado de las 24 candidatas a Miss Universe Colombia 2021

Se dio a conocer la lista de las 24 candidatas que competirán en octubre por el título de Miss Universe Colombia 2021 en su segunda edición.

Tras dos días de casting en el hotel Casa Dann Carlton de Bogotá, el jurado realizó la selección de la lista oficial de las 24 candidatas el pasado 22 de julio.

El jurado estuvo encabezado por la actriz y reina de belleza Yeimy Paola Vargas; la doctora Victoria Escalante y la presidente del concurso Natalie Ackermann.

Las preguntas variaron entre las respuestas que las candidatas dieron en su inscripción, conocimientos de sus departamentos y la última pregunta en inglés: “¿Why do you want to be the next Miss Universe Colombia?” (¿Por qué quieres ser la próxima Miss Universo Colombia?).

Estas son las 24 candidatas que buscarán la corona y poder representar al país en Miss Universe 2021, próximo a realizarse en Eilat, Israel.

La lista la encabeza la representante de Antioquia, Andrea Jaramillo Vásquez, quien nació hace 26 años en Medellín. Diseñadora de modas, cuenta con 1.75 metros de estatura.

La barranquillera Paula Andrea Pallares Pertuz de 25 años, comunicadora social con 1.74 metros de estatura, es la representante de Atlántico, mientras que por Bogotá, lo hará Diana Marcela Hernández Toro de 20 años de edad, que es una de las más joven del grupo y una de las más altas con 1.77 metros de estatura. Actualmente es estudiante de ingeniería civil.

Por Bolívar, Franselys Santoya Ariza de 27 años. Se trata de una cartagenera de 1.80 de estatura, licenciada en lenguas y modelo profesional. Nacida en Duitama, Camila Andrea Pinzón Jiménez de 25 años y 1.76 de estatura, representará al departamento de Boyacá.

Otra de las ciudades que tendrá representante en este concurso será Buenaventura, en esta oportunidad Mathilde Lina López Moreno de 27 años, que con 1.72 de estatura, se dedica a la salud ocupacional y máster en derechos humanos.

Aunque nacida en Cali, Estefanía García Orozco de 19 años t 1.77 de estatura, representará al Caldas, mientras que por Cali, estará Valeria Acosta Muñoz de 25 años1.77 de estatura y estudiante de administración y mercadeo, community manager.

Por Caquetá, Luz Adriana López Ayala de 24 años, quien nacida en Bogotá cuenta con raíces maternas caqueteñas. Es una de las más bajitas del certamen con 1.68 y es Ingeniera Ambiental, diplomado en pensamiento sostenible. Emprendedora, modelo y bailarina.

Cartagena también tendrá su propia candidata, esta vez con Valeria María Ayos Bossa de 27 años, 1.76 de estatura y dedicada a las Relaciones Internacionales. Hilsse Olmir Barrios Torres de 25 años representará al Casanare.

Desde el Chocó llegará Keidy Johena Lemos Mena de 26 años, 1.71 de estatura, que es abogada especialista en derecho administrativo, diplomada en docencia administrativa y pedagogía para La Paz.

Córdoba estará representado por Alejandra López Castilla de 25 años y 1.73 de estatura y comunicadora social - periodista, mientras que por Cundinamarca estará Ángela Daniela Briceño Rojas de 27 años y 1.77 de estatura, quien es actriz, cantante y bailarina.

Wendy Michelle Murillo Murillo de 23 años y 1.73 de estatura, nació en Cali pero representará al Huila. Caso similar ocurre con Valentina Macías Ortega de 23 años, quien nació en Bucaramanga pero representará a La Guajira.

Meta estará representado por Laura Carolina Linares Ardila de 21 años y una de las más bajitas del certamen con 1.64 metros. Por Norte de Santander estará Lizeth Carolina Bunzel Ospina de 27 años, con 1.77 de estatura, comunicadora social y nacida en Cali.

El Quindío estará representado por 24 años y 1.70 de estatura, mientras que por Risaralda, María Alejandra López Pérez de 26 años y 1.76 de estatura. Por Santander, María Alejandra Camargo Jiménez de 23 años, con 1.78 de estatura y estudiante de arquitectura.

La lista la completa Viviana Marcela Peña Márquez de 27 años, quien nacida en Bogotá, representará a Sucre. El Tolima estará representado por Andrea Marcela Escobar Moreno de 24 años, 1,73 metros de estatura y estudiante de comunicación social. Valeria Gálvez de 21 años fue elegida para representar al Valle del Cauca.

Por: Colprensa