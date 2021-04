Caracol Televisión se suma a la iniciativa de Global Citizen, 'Vax Live: The concert to reunite the world', el primer evento musical a gran escala que contará con la participación de artistas de la talla de Jennifer López , J Balvin , Eddie Vedder, Foo Fighters y H.E.R. El proyecto busca promover la equidad en la entrega de las vacunas y el acceso equitativo a las mismas.

El concierto, se llevará a cabo en Los Ángeles, California, y contará con la presentación de Selena Gómez. Un evento que marcará historia y que contará con la participación y el apoyo de destacadas figuras como: el príncipe Harry y Meghan, el presidente de Estados Unidos Joe Biden, la primera dama Jill Biden y la Vicepresidenta Kamala Harris, entre otros.

Además, Vax Live se grabará ante una gran audiencia de trabajadores de la primera línea de la salud y trabajadores esenciales ya vacunados contra el Covid-19. Caracol Televisión presentará el 'Vax Live: The concert to reunite the world' el sábado 8 de mayo a las 10: 45 p.m., afirmaron el Duque y la Duquesa de Sussex, presidentes de la campaña.

La iniciativa Vax Live, liderada por Global Citizen, busca que los gobiernos del G7 compartan el exceso de dosis inmediatamente y que las compañías farmacéuticas, pongan a disposición vacunas a precios sin fines de lucro. Además, se incentiva al sector privado para recaudar fondos importantes para el programa de distribución de vacunas COVAX.

El evento también contará con la participación de Ben Affleck, Chrissy Teigen, David Letterman, Gayle King, Jimmy Kimmel, Nomzamo Mbatha, Olivia Munn y Sean Penn, y se podrá seguir a través de la pantalla de Caracol Televisión el sábado 8 de mayo desde las 10:45 p.m.