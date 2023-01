¡Escucha lo nuevo! Artistas de lujo se toman los lanzamientos musicales de la semana

La música no para, los artistas siguen creando y sorprendiendo a sus seguidores con nuevas apuestas en sus carreras. El pop, el reguetón y la música alternativa tienen nuevos temas que prometen ser un éxito.

Para todos los gustos y para disfrutar las diferentes etapas del amor y la vida, estos son los lanzamientos musicales de la semana:

Publicidad

• "Ayayay" - EP Christian Nodal

Esta producción contiene siete tracks en los que el artista sigue la línea de las canciones de amor y desamor, un concepto musical que lo ha identificado, sin embargo,en esta ocasión ha incluido letras cuya historia y lenguaje está más dirigido al público joven, a su sentir y a su forma de percibir las cosas.

"Es Un EP que hice pensando en ustedes con mucho amor, pasión y dedicación. Espero que lo disfruten machin. Los amooo con toda mi vida! Muchas gracias por el apoyo", afirma Nodal.

Esta es una de sus canciones nuevas:

Publicidad

• ‘Mesa para dos’ - Kany García

Publicidad

La multi-premiada cantante y compositora Kany García nos deleita con su nuevo álbum de estudio Mesa Para Dos, donde presenta diez canciones a dueto junto a grandes artistas.

Siendo su séptimo álbum de estudio, Mesa Para Dos fue producido por el legendario Julio Reyes Copello en su Art House Studios en Miami

Publicidad

En este álbum de concepto, Kany escribió siete de los temas y es co-autora de otros tres junto a Leiva, Vives y Camilo.

Publicidad

• ‘Amor y traición’ – Cabas

Esta canción es una invitación a amar más, mejor y perder el miedo.

Publicidad

Luego, de un año atípico, de tiempos difíciles, de muchas enseñanzas y experiencias de crecimiento, vuelve la luz y la inspiración para deleitar a sus fans con su nueva música. CABAS está de vuelta con la alegría, fuerza y magia que lo caracterizan y con una frase, que inspira y llena de esperanza a sus fans: “Aquí estoy de vuelta, la vida es un milagro”.

Publicidad

• ‘Te pido otra oportunidad’ - Alex Ubago

Este nuevo single conserva la esencia romántica y pop de Ubago, mezclada con ritmos modernos que hacen del cantautor español uno de los más escuchados en los últimos 20 años en Latinoamérica y Europa. Un nuevo adelanto de lo que será su nuevo disco de estudio.

Publicidad

Publicidad





• ‘Pausa’ – Ricky Martin

Publicidad

El EP del artista global incluye seis temas con las estelares colaboraciones de Sting, Residente, Bad Bunny, Diego El Cigala, Pedro Capó y Carla Morrison.

Mostrando su lado más vulnerable e introspectivo y sin encasillarse en ningún género musical, el admirado artista encontró la inspiración en sus emociones y en las experiencias vividas en los últimos meses para crear PAUSA.

Publicidad



• "Sola" - Danna Paola

Esta nueva producción reafirma la posición que tiene Danna Paola como una de las cantantes más versátiles actualmente en la industria. La también actriz se ha mantenido como un ícono juvenil en varios países, logrando que cada estreno se convierta en un éxito gracias al apoyo de los millones de fans que la han apoyado a lo largo de su trayectoria.

Publicidad

El estreno de "Sola" llega acompañado de un singular video oficial, mismo que se convierte en el primer videoclip grabado en su totalidad desde casa y con el nuevo teléfono móvil.

Publicidad



• ‘Y Ahora’ - Leo Bash

Una canción con melodía comercial y contagiosa con la que continúa su camino en ascenso en la industria musical.

De la mano de su disquera, el carismático cantante presenta en este nuevo sencillo una fusión de ritmos musicales urbanos, con sonidos del reguetón, el reggae y la balada, con unas líricas atrevidas en las que Leo Bash se pasea como un experto.

Publicidad

• "BRB" - Guaynaa

Publicidad

Este primer EP del artista es la compilación musical de siete canciones que pretende capturar la esencia de lo que ha sido la carrera vertiginosa del artista desde que irrumpió la escena musical hace apenas un año y medio. Este EP incluye los temas inéditos "El Bibí" y "Mera".

"BRB" te hará dejar lo que estés haciendo para darle play, subir el volumen y disfrutar de un proyecto que representa de la mejor manera el estilo único del artista.

Publicidad

• ‘No me has visto o no te vi’ - La Bermúdez

En tiempos en que la industria depende de manipulaciones electrónicas, esta canción es música indie acústica con instrumentación evocadora del big-band de los años 40. Ávidamente orquestada, la canción se remonta juguetonamente a sonidos de antaño y paisajes sonoros disímiles: un café jazz, el atardecer bucólico de la Sierra Nevada, los centros urbanos, y las playas caribeñas.

Publicidad

Publicidad

• ‘Loco por vos’ - Reykon

Luego de su debut como actor en la pantalla grande en la película ‘Loco por vos’, aunque no estaba en los planes, la banda sonora de esta cinta fue un éxito rotundo y a petición del público, en medio de la cuarentena y confinamiento, el artista presenta esta canción.

Publicidad

El videoclip resume la historia de amor de la película protagonizada por la actriz Laura Londoño y el actor Roberto Urbina.

Publicidad

• ‘Luz’ - Camila

Como parte de la nueva etapa de la agrupación, lanzan ‘Luz’, un emotivo tema que está cargado de energía y ánimo en tiempos convulsos.

Publicidad

Mario Domm fue quien compuso por completo el tema y lo co-produjo junto a Ettore Grenci, este primer sencillo de Camila en 2020 viene acompañado por un video animado que surge como alternativa a lo ya acostumbrados videos del grupo. Sin embargo, el resultado no podía ser mejor.

Publicidad

• ‘Qué rico repetirlo” – Andy Rivera

El artista se ha mostrado siempre abierto a la experimentación sonora y esta entrega no es la excepción. Tampoco lo son los temas que aborda, que, aunque diversos, se centran en el amor, la pasión y la sensualidad como motores fundamentales dentro del género, y en "Qué rico repetirlo" se hacen explícitos.

Publicidad

Andy nos invita en este lanzamiento a repetir una experiencia romántica inolvidable, esta vez, sin nada que pueda alterar los sentidos o la realidad para que la recreación de la intimidad sea lo más cercana a la ocasión original.

Publicidad

Publicidad

• ‘Adiós Hola’ - Circo

El título del disco es precisamente un adiós al hiato de la banda y un hola a esta nueva etapa que se avecina con el lanzamiento de ‘Adiós Hola’.

La nueva producción discográfica fue grabada durante los terremotos que sufrió la isla de Puerto Rico y la pandemia global que hoy vivimos. Todas estas situaciones se reflejan y sirvieron de inspiración para esta canción.

Publicidad

Publicidad

• ‘Compadres’ de Andrés Cepeda y Fonseca

Compadres es, en una palabra, la amistad que une a Andrés Cepeda y a Fonseca. Este parentesco fraternal los llevó a encontrarse como artistas y compositores en diferentes momentos y con diferentes rumbos.

Publicidad

Se trata de un disco con 10 canciones que recorren la musicalidad de la región y de los cuáles ya Andrés y Juan Fernando nos han dado 3 abrebocas exquisitos que ya suman más de 18 millones de reproducciones en sus vídeos: "La Promesa", "Mi Vuelo" y "Te Entrego Mi Corazón"

El resto del repertorio es un viaje por el pop, ranchera, joropo, reggae, bambuco, paseo vallenato, entre muchos otros, eso sí, sin dejar de lado la balada romántica por la que tanto adoramos a esta dupla.

Publicidad





• "TKN" - Rosalía y Travis Scott

Publicidad

En su segunda colaboración y el tercer lanzamiento este año de la artista española, los ya legendarios intérpretes advierten que la confianza también se gana con silencio.

“Travis es un artista al que he admirado mucho desde el principio de su carrera y no me puedo imaginar un artista mejor con el que colaborar para esta canción. Siento que ahora es el momento de lanzar este tema, después de tantos meses encerrados echando de menos la libertad, estar en comunión con los nuestros”, asegura Rosalía.

Publicidad

• ‘Te voy a jalar los pies’ - Humano en Tránsito

Publicidad

Este Colectivo musical liderado por el productor colombiano Santiago Mejía, presenta "Te voy a jalar de los pies", una canción que Santiago le escribió a su novia un día que ella estaba un poco oscura, solitaria y cerrada.

Como ahora en este encierro que hay momentos de incertidumbre y tiempo para dudarlo todo. La canción busca crear un momento donde todo está bien, un momento de tranquilidad y paz. "Además de ofrecer un espíritu de aguante para salir adelante en todas". La canción explora un sonido allegado a los cantautores latinoamericanos y lo mezcla con influencias del rock psicodélico y progresivo de los 70’s 80’s con un final muy épico a la Pink Floyd.

Publicidad

Publicidad





• "El Cometa" – Tequendama

El eje central de este sencillo es sentir que por momentos los astros nos bendicen y no somos capaces de reconocer ese portal que puede cambiar nuestro destino.’ El Cometa" es una canción compuesta por los cuatro integrantes de la agrupación durante un ensayo en Zenit Audio a mediados de 2019, en donde los teclados toman mayor relevancia. Tiene un trasfondo synth pop sin dejar de lado la fuerza del rock.

Publicidad

Publicidad

• ‘¿Qué quieres de mí?’ - Rap Bang Club

Con este nuevo sencillo el dúo refleja la frescura y tranquilidad que han adquirido con el tiempo, quienes con su identidad propia han superado los retos que se presentan, sin perder de vista la meta y sin tomar atajos para su éxito.

Publicidad

En esta canción Karin B y Pezcatore hablan abiertamente de lo que opinan sobre la frialdad y poca dinámica que hay en la industria musical del país. Por eso este tema es una unión de sonidos de diferentes épocas y aspectos que les gusta de las últimas décadas a nivel musical, permitiéndoles no encasillarse, ni limitar su creatividad, demostrando que ellos van a seguir haciendo lo que les parezca más valioso y los siga representando como personas y artistas.

Publicidad

• ‘Mirarte’ – Delfina Dib

Inspirada en el amor, la artista abre su corazón con todos sus fans y cuenta la historia de su relación en este nuevo sencillo.

Publicidad

"Mirarte, nace a partir del amor profundo y de lo mágico que puede ser el encuentro entre dos personas que son almas gemelas". - Delfina Dib.

Publicidad

• ‘Eres tú’ - Apolo 7 & Marty Friedman

Esta canción llegó recargada con todo el poder del rock latino característico de Apolo 7 y los impresionantes solos de guitarra de Marty Friedman, además de enviar una invitación en 4 idiomas, para que las personas se quieran tal y como son, por esta razón Julián Garzón guitarrista de la banda, se encargó de subtitular el video en portugués, español, inglés y japonés.

Publicidad

Publicidad





Mira también:

Publicidad