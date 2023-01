El espectáculo Disney On Ice inicia su gira por Colombia

La más reciente experiencia de Disney On Ice, celebrando 100 años de magia en patines, inicia hoy 3 de julio Cali y recibirá un elenco de más de 50 inolvidables personajes Disney, con Mickey Mouse, el ratón más famoso del mundo como maestro de Ceremonias; el ícono fashion de Minnie Mouse, El Pato Donald, Goofy y muchas de las Princesas de Disney incluyendo a Jasmine, La Cenicienta , Rapunzel, Ariel, Blancanieves y Tiana. Revive la magia de Frozen: una aventura congelada con Anna, Elsa y el divertidísimo muñeco de nieve Olaf quienes descubren que el verdadero amor es la magia más grande de todas.

Canta en familia más de 30 inolvidables canciones, incluyendo las favoritas como "Let It Go" / “Libre Soy, "You’ve Got a Friend in Me" / “Tienes en mi un amigo” y "Hakuna Matata". Emociónate con los únicos e inolvidables momentos de El Rey León, Toy Story y Buscando a Dory, de Disney ? Pixar, La Bella y La Bestia, Aladdin y más, dejándote a ti y a tus seres más queridos cautivados con recuerdos que “llevarán por siempre en su corazón”.

Programación:

Cali: Coliseo El Pueblo 3 al 7 de julio

Medellín: Coliseo Iván de Bedout 10 al 14 de julio

Bogotá: Gran Carpa de las Américas 18 al 28 de Julio

¡Este espectáculo de patinaje reúne toda la mágica historia de Disney que comenzó con un ratón!

