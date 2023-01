Efemérides: Hace 44 años Elton John y John Lennon compartieron escenario

Alfonso Cuarón es un director de cine mexicano, conocido por dirigir películas como 'Harry Potter' y 'Gravity', ganadora de varios Premios Óscar, esto lo convirtió en el primer latinoamericano en obtener este galardón.

En 2014 el mundo estuvo de luto tras el fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, quién con el Chavo del 8 y Chespirito logró varios reconocimientos como Premio Ondas Iberoamericano. Además, la serie se dobló en 52 idiomas y alcanzó que 350 millones de personas vieran el programa.

Juana Acosta, actriz caleña nació en 1976, reconocida por su participación en la película como ‘Perfectos Desconocidos’, y en la serie ‘Velvet'. En 1950 llegó al mundo el director estadounidense Ed Harris, quien fue ganador del Premio Globo de Oro como mejor actor secundario en la película ‘Game Change’.

En 1974 fue un día extraordinario de la historia del rock, John Lennon y Elton John compartieron escenario en el Madison Square Garden de New York y la canción que interpretaron juntos fue ‘Lucy in the sky with diamonds’.

