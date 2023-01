Ed Sheeran es demandado por supuesto plagio de una canción de Marvin Gaye

El británico Ed Sheeran fue denunciado en Estados Unidos por la compañía Structured Asset Sales (SAS), que es la dueña de los derechos de la canción "Let"s Get It On" de Marvin Gaye.

La razón es que "Thinking Out Loud", tema publicado por Sheeran en 2014, copia (según los demandantes) la canción de Gaye en:

Publicidad

"La melodía, los ritmos, las armonías, los acordes, la batería, la línea de bajo, los coros de relleno, el tempo, el síncope y el "looping"", detalló el diario británico The Guardian.

Lee aquí: El amor eterno existe: Harry Kane y su esposa están juntos desde niños

Así suena "Thinking Out Loud":

Publicidad



Y así suena "Let"s Get It On":

Publicidad



¿Se parecen?

Esta nueva demanda llega dos años después de que la familia de Ed Townsend, coautor del tema en discordia junto con Marvin, acusara a Sheeran ante los estrados.

Publicidad

Ante estas nuevas acusaciones, el inglés no ha hecho ningún pronunciamiento oficial.

Mira también:

¡Conócelas! Ellas son las nuevas reinas del Bambuco, del Café y del Folclor

Ella es Ángela Ponce, la primera mujer transexual que representará a España en Miss Universo

Publicidad

¿Le luce? Carolina Gaitán cambió radicalmente de look y revolucionó Instagram