¿Cuál es la clave del éxito en la dirección musical de un reality o un programa de concurso?

Juan es un hombre que sabe plenamente que entretener es un negocio serio. Es ingeniero de sonido de formación y está especializado en negocios de entretenimiento en la Universidad Full Sail de Florida. Es reconocido por su amplia experiencia en logística, audio y video para eventos en vivo y pregrabados.

Ha hecho toda su carrera en el Canal Caracol y ha pasado por diferentes cargos que le han dado las medallas suficientes para hablar de aquella área con autoridad. Fue musicalizador, supervisor de audio, jefe de sonido y director de eventos especiales, antes de ocupar el cargo que tiene en la actualidad, en el que lleva más de dos años.

Con modestia habla sobre lo que hace y cuenta que consiste en estar pendiente del tema del audio y de la parte musical. Sus logros han sido posibles gracias a las personas que lo respaldan y al trabajo en mancuerna que ha venido realizando con el equipo de sonido comercial. A manera de metáfora, Juan Pablo es un filtro, un veedor que revisa que todo funcione con la precisión de un reloj suizo; para que el audio y la música que llegan a los hogares de los televidentes estén en óptimas condiciones.

De esa manera: el perfeccionismo, el buen oído y la acucia de hacer su trabajo con esmero han dado resultado. Hoy Cañizares es uno de esos nominados 'underground', de los que no todo el mundo conoce, pero que sin su trabajo y sin el amor que les ha dedicado a productos como A Otro Nivel, Yo Me Llamo y el Desafío Súper Humanos, hoy no serían referentes nacionales e internacionales ni tendrían la calidad y el éxito que lograron.

Este hombre es ejemplo del trabajo minucioso, que en silencio y en las sombras, se hace para entretener a un público que reconoce lo que está bien hecho, que se conmueve, se emociona y no se despega de Caracol. Una actitud que está esparciendo los pasillos del canal como un buen virus.

Por estas razones Juan Pablo Cañizares Arango está nominado a Mejor Director de Música en los Premios India Catalina 2018. Él reconoce humilde y feliz la distinción, pero pase lo que pase, seguirá poniéndole el oído, el corazón, la intensidad y la pasión a lo que hace todos los días: darle trato de joya a la música porque la música, para él, lo es todo.

