Majida Issa protagoniza 'Doble', una película para viajar en el tiempo

A pocos días de su estreno en salas, el cineasta colombiano y director Felipe Martínez Amador, adelantó detalles de esta experiencia.

¿Cómo surgió la idea de "Doble"?

Hace mucho tiempo, cuando hacía la pre de "Bluff", vi una película Danesa que se llama ‘Reconstrucción’, ahí había una actriz que hacía dos personajes y se me ocurrió la idea de un protagonista que estaba mal con su pareja y se enamoraba de una mujer exactamente igual a ella. Pasaron 10 años desde ese momento hasta hoy que se estrena.

¿Cómo fue el casting de esta película?

Yo elegí a todos los actores porque los conocía de proyectos anteriores. La única persona que adicionó fue Majida porque a ella la habíamos elegido para Leticia y a Julieth para Mariana, pero tuvimos que mover el inicio del rodaje y a Julieth se le cruzaba con otro rodaje y por eso la perdimos como protagonista, así que se nos ocurrió que Maji lo hiciera. Entonces la llamé y le propuse que hiciera un casting para verla de Doble. Maji lo hizo increíble y ya no dudamos nada.

Si usted pudiera volver a el momento más feliz, ¿cuál sería ese y por qué?

Creo que cuando estrené "Bluff" hace ya como once años, fue muy lindo ver la reacción de la gente y la conexión que tuvieron con la película. Además, esta película me abrió todas las puertas, empecé a trabajar en más y le di la vuelta al mundo acompañando la película. Por suerte, estoy en un momento muy feliz hoy y siento que estoy en el lugar debo de estar.

¿Cómo fue filmar esta película?

El rodaje fue muy lindo. Estábamos tan felices con el proyecto, con poderla hacer después de tanto tiempo que era una alegría muy grande. Hasta creamos un hashtag que era #doblenosharáfelices. Y así fue, nos hizo inmensamente felices.

¿Cómo fue su experiencia con el equipo?

Teníamos un equipo increíble de personas muy cercanas a mí con las que había trabajado muchas veces, pero en el momento que tuvimos que mover la película, todos estaban ocupados en otros proyectos. Así que buscamos nuevas cabezas y fue algo mágico, la tristeza inicial cambió a entender que las personas que encontramos eran las perfectas para la película y ellas dieron el 200% de su talento y eso se nota. Estoy muy feliz con el resultado.

¿Qué partes de la película están basadas en una historia real?

Muchas, creo que es la película más personal que he hecho. Desde la música, los conciertos los recree tal como los recordaba: sucios, ruidosos, en espacios pequeños y repletos y a nivel más de fondo. "Doble" resume lo que creo actualmente del amor. Hoy puedo entender que a veces amar es darse cuenta de que no eres la persona adecuada para tu pareja, y que dejarla ir es un acto de amor y madurez muy grande.

¿Cuáles son sus expectativas con esta película?

Me gustaría que se pudiera mantener en cartelera un poco, sé que el "boca a boca" va a ser muy bueno. Solo necesitamos que se sostenga un poco para que no la quiten tan rápido. Pero por otro lado, siento que ‘Doble’ ya me ha dado muchas felicidades, así que estoy muy tranquilo.

