¡Fuertes críticas! James Cameron dijo que a los personajes de Marvel y DC les falta madurez

En pleno arranque de la gira promocional de 'Avatar: The Way of Water', James Cameron ofreció una entrevista con el diario The New York Times en la que criticó la falta de madurez que, según su parecer, tienen los protagonistas de las películas de Marvel y DC Comics.

"Cuando veo todas esas películas grandes y espectaculares, me refiero a Marvel y DC, no importa lo mayores que sean sus personajes, todos actúan como si estuvieran en el instituto", aseguró el veterano cineasta.

De acuerdo con Cameron, los protagonistas de estas franquicias "tienen relaciones, pero realmente no" y "nunca cuelgan sus espuelas por sus hijos".

"¿Las cosas que realmente nos ponen los pies en el suelo y nos dan poder, amor y un propósito? Esos personajes no lo experimentan, y creo que esa no es la manera de hacer películas", añadió.

Cameron hizo este comentario después de explicar que la trama de la secuela de 'Avatar' transcurre 15 años después de la historia original con los personajes de Sam Worthington y Zoe Saldaña siendo padres y limitándose mucho más a la hora de tomar riesgos.

"Como padre de cinco hijos digo '¿qué pasa cuando todos esos personajes maduran y se dan cuenta de que tienen otra responsabilidad más allá de su supervivencia?'", explicó.

En otra de sus respuestas, el director de filmes como 'Titanic' (1997) y 'The Terminator' (1984) también presumió que gran parte de las escenas de su nuevo filme se han rodado bajo el agua mientras que otros filmes como 'Aquaman' o la nueva versión de 'Little Mermaid' han hecho uso de avances tecnológicos para evitar sumergirse.

"Si quieres que parezca que la gente está bajo el agua, entonces tienen que estar bajo el agua -señaló-. Si estuvieras haciendo un 'western' estarías aprendiendo a montar a caballo".

'Avatar: The Way of Water' llega a los cines de todo el mundo el 16 de noviembre como la secuela de 'Avatar', considerada aún la cinta más taquillera de la historia desde su estreno en 2009.

Cameron no es el primer cineasta que muestra públicamente su desencanto con el cine de superhéroes. Hace unos años, Martin Scorserse despertó un agitado debate tras considerar que las películas de Marvel estaban más cerca de ser "un parque temático" que de ser cine, entendido como expresión artística.

- EFE