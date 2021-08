El escuadrón suicida: la espera terminó para el regreso al cine de los antihéroes del cómic

Aunque antes de la primera película, en 2016, ya se hablaba de una nueva película de ‘El escuadrón suicida’, esta secuela no comenzó con el pie derecho, estuvo llena de tantos problemas que el proyecto casi es cancelado.

Todo esto retrasó su producción, y pasaron cinco años para que llegue a las salas de cine esta nueva historia, que estará en cartelera a partir del 5 de agosto en Colombia.

De la mente del guionista y director James Gunn, llega esta nueva aventura de acción de villanos que se transforman superhéroes no por las más nobles razones, con una colección de los delincuentes más degenerados de la alineación de DC.

Esta vez, la historia se centra en Belle Reve, la prisión con la tasa de mortalidad más alta en Estados Unidos donde se encuentran los peores supervillanos y donde harán cualquier cosa para escapar, incluso unirse al grupo de trabajo súper secreto y súper sombrío X.

Margot Robbie vuelve a vestirse como Harley Quinn, esta vez, junto a Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Peter Capaldi, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Michael Rooker, Alice Braga y Pete Davidson, entre otros.

Esta vez, James Gunn lleva a los criminales de Task Force X a un viaje salvaje visceral y calificado para adultos que combina acción intensa con violencia que salpica sangre, con constantes situaciones de humor irreverente e incluso momentos sinceros, todo filtrado a través de la visión singular de Gunn.

“He amado a Suicide Squad desde que era muy joven. Son uno de mis grupos favoritos de antihéroes de los cómics. Siempre me interesan las personas que no han vivido su mejor vida y que tienen la oportunidad de convertirse en algo mejor: una oportunidad de redención. Algunos lo aceptan, otros no; es la humanidad en todos sus diversos grados de moralidad, y puedo ponerlo en la pantalla de una manera realmente grandiosa y emocionante, con extraterrestres y monstruos y un tiburón andante", comentó el guionista y director Gunn.

DETRÁS DE LOS PERSONAJES

Desde Harley Quinn hasta Bloodsport, Peacemaker, Polka-Dot Man, Javelin, Mongal, Thinker y más, la alineación que Gunn seleccionó para la película fue tan dispar y aparentemente aleatoria como podría ser.

Lo primero que le dijo al equipo de diseño fue que todos los personajes del Escuadrón deberían lucir como si vinieran de un lugar diferente, incluso de otra época, y simplemente se unieron. También quería hacer referencia a los cómics reales mucho más de lo que había hecho en adaptaciones anteriores de cómics a películas.

Aunque los disfraces no debían sentirse conectados visualmente, los equipos de diseño debían tener en cuenta que los personajes estarían en el agua durante una buena parte de la película, estarían en una amplia variedad de colores que debían resaltar. tanto de día como de noche y, dado que muchos de los disfraces tenían armas integradas en el diseño, era imperativo que tuvieran que trabajar estrechamente con otros departamentos creativos.

Margot Robbie regresa al papel de Harley Quinn, la favorita de los fanáticos. Harley, encarcelada de nuevo por hacer un retiro de efectivo con su automóvil, compra su libertad una vez más al unirse al escuadrón. Esta psicótica colorida, descarada y alegre todavía tiene todos sus movimientos dinámicos mortales y está tan ansiosa como siempre por mostrarlos.

Pero Harley, con su estilo característico y femenino, no tiene miedo de maltratar a cualquiera que se cruce en su camino. “Me encanta interpretar a Harley. No sé cuándo me cansaré de interpretar a Harley, ella es un catalizador del caos. Y cada vez que un director diferente se acerca al personaje, creo que gravitan hacia ciertos aspectos del personaje que encuentran intrigantes o interesantes, y luego puedo explorar todos estos diferentes ángulos de Harley", comentó Margot Robbie.

Y continuó: “James Gunn es claramente un fanático de los cómics, así que leyendo su guión pude ver que el personaje estaba en manos de alguien que respeta el material original y estaba emocionado de incorporar todo lo que pudiera para los fanáticos de los cómics. Y su humor es increíblemente extraño y específico, lo cual es perfecto para Harley y todos estos personajes, pero también hay mucho corazón; todos tienen su momento. Además de eso, es un director tan visionario que me di cuenta de que el alcance del proyecto iba a ser enorme, lo cual era. Realiza lo extraño de una manera tan espectacular y cinematográfica”.

Capturar gran parte de la acción, especialmente las secuencias de acción pesada, en la cámara fue, para Robbie, estimulante, particularmente en su primer día de grabación, lo que la obligó a correr a lo largo de una playa enorme creada en un backlot, esquivando todo tipo de disparos.

“Me sentí como si estuviera en una zona de guerra. Tenía el aspecto de una película de la Guerra de Vietnam de los 70 y me encantan esas películas. Mi adrenalina estaba por las nubes porque estaba escuchando explosiones, oliendo pólvora, así que saber que solo tienes una o dos oportunidades solo sube la apuesta. Realmente aprecié que estuviéramos haciendo tanto en la práctica, especialmente la acción y el trabajo de acrobacias", continuó la reconocida actriz.

Además de ofrecer acción realista, Gunn sabía que los fanáticos incondicionales de Harley querían verla en el clásico rojo y negro del personaje y, en concierto con Robbie lo hicieron con creces. Quinn ya no estaría enamorada, estaría lista para la batalla, y su mirada necesitaba reflejar eso.

Pantalones ajustados, un chaleco corpiño y una chaqueta de cuero estilo bolero estampada en la espalda con un lema ideado por Gunn que es 100% Harley. Cada pieza del look fue teñida a medida y una mezcla de tela vaquera encerada y cuero. Incluso tiene sus gafas, otro guiño a los cómics.

La historia también requería un cambio de ropa para Quinn, y Gunn insistió en que no solo sería un vestido de noche rojo brillante, sino que también evolucionaría a lo largo de las muchas escenas de acción de Harley en la película.

Fueron 15 vestidos necesarios para cubrir sus diversas etapas de angustia, el diseño incluyó redes plisadas asimétricas, lentejuelas y cristales Swarovski, con volantes para darle un toque sudamericano. El peinado y el maquillaje de Robbie, que tardaron más de dos horas en realizarse, también reflejaban el aspecto más tradicional de Harley.

NUEVOS PERSONAJES

Esta nueva historia contará con nuevos villanos dentro del escuadrón, como ‘Savant’, interpretado por el actor Michael Rooker, quien asegura, por recomendación del propio director, no se acercó a su personaje en los cómics y se concentró completamente en el guión.

También es el caso de Peter Capaldi, “yo hago del ‘Pensador’. Regresé y eché un vistazo a los cómics para encontrar la historia del ‘Pensador’ y, por supuesto, como es el caso de los cómics, hay capas y capas de rutina arqueológica por las que tienes que pasar. El ‘Pensador’ es básicamente un genio malvado. Esa es la conclusión, un genio malvado. Bastante desagradable, pero también un poco sentimental”.

Y agregó: “es un personaje que se ve tan extraordinario con esa cabeza calva y las bujías que se la sacan de la cabeza. Es una especie de personaje de cómic viviente. Fuimos bendecidos con un equipo de maquillaje tan fabuloso. Realmente no puedes interpretar ese papel sin maquillaje, no funciona. No hay nada que pueda hacer si todo eso no te convence. Pero funcionó, y fueron geniales”.

Ahora, estará en manos de los fanáticos de los superhéroes quienes dictarán si esta película le hace honor a los cómics originales y si es el verdadero arranque de una saga de otras películas y series como sucede con los personajes de la franquicia rival, Marvel.

Por: Colprensa