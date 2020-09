Disney aplaza para el 2021 los estrenos de ‘West Side Story’ y ‘Viuda negra’

El coronavirus sigue dejando consecuencias nefastas en el calendario de estrenos de Hollywood y este miércoles Disney aplazó un año la nueva versión de 'West Side Story', que ha rodado Steven Spielberg, y retrasó una vez más la cinta de Marvel 'Black Widow', que protagoniza Scarlett Johansson.

Al menos por ahora, el lanzamiento de 'West Side Story' queda fijado para el 10 de diciembre de 2021 (estaba previsto que se estrenara el 18 de diciembre de este año) mientras que 'Black Widow', que ya ha acumulado varios retrasos, llegará a los cines el 7 de mayo (en lugar del 6 de noviembre de 2020, que era la última fecha confirmada).

También ha cambiado su estreno, aunque solo unas semanas, la película 'Death on the Nile' de Kenneth Branagh sobre esta famosa historia de Agatha Christie: se podrá ver el 18 de diciembre de este año en contra del 23 de octubre.

Los retrasos de 'West Side Story' y 'Black Widow' son una nueva mala noticia para las salas de cine de Estados Unidos, que han estado cerradas durante meses y que ahora se enfrentan a un panorama tremendamente incierto sin superproducciones con las que atraer al gran público.

A diferencia de Warner Bros., que se arriesgó (con tibios resultados en EE.UU.) a estrenar en los cines una cinta de gran envergadura como 'Tenet', Disney se ha mostrado mucho más inflexible y ha optado por retrasar sus proyectos más importantes o por llevarlos al 'streaming', como sucedió con la reciente 'Mulan'.



Por ahora, Disney mantiene para el 20 de noviembre el lanzamiento de la cinta de Pixar 'Soul' y no ha modificado el estreno el 11 de diciembre de 'Free Guy' con Ryan Reynolds.

A largo plazo, el cambio de 'Black Widow' ha provocado el habitual efecto dominó en el complejo entramado de estrenos de Marvel.



Así, 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings', que se iba a estrenar el 7 de mayo de 2021, pasa al 9 de julio de ese mismo año, en tanto que 'Eternals' desembarcará en la gran pantalla el 5 de noviembre de 2021 en lugar del 12 de febrero.

Fuera de los proyectos de Marvel, también es reseñable el adelanto de noviembre de 2021 a agosto de ese mismo año de 'Deep Water'", thriller con el que regresará Adrian Lyne tras casi dos décadas sin rodar y que han protagonizado Ana de Armas y Ben Affleck, quienes ahora son pareja sentimental. EFE