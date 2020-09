Comenzó el Festival de Venecia con un llamado a defender la industria del cine

View this post on Instagram

#BiennaleCinema2020 #Venezia77 #CateBlanchett, Presidente della Giuria internazionale del #Concorso, durante la cerimonia di apertura della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. . . #CateBlanchett, President of the international Jury for the #Competition, during the 77th Venice International Film Festival’s Opening Ceremony: “The way is uncertain, but tonight is a beginning. And I for one feel deeply privileged to be spending time in these challenging times with audiences, reflecting back and looking forward.” . 📷 @jacopo_salvi