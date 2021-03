Cinco cosas que dejan las nominaciones a los Premios Óscar

Las nominaciones a los Premios Óscar anunciadas el lunes cimentaron el liderazgo de 'Mank' en la carrera por las preciadas estatuillas y aseguraron múltiples candidaturas para otros favoritos como 'Nomadland' y 'El juicio de los 7 de Chicago'.

Pero fueron muchas las sorpresas y récords entre los elegidos de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, desde hitos de diversidad hasta una inesperada locación para la ceremonia de premiación del 25 de abril.

Aquí cinco cosas que dejan las nominaciones:

- ¿Quién es el mejor actor? -

Ha sido el eterno debate desde que existen los Óscar: ¿quién se considera que tiene el protagónico en una película, y por lo tanto debe competir por el premio al "mejor actor", y quién debe tragarse su orgullo y contentarse con medirse en la categoría de "mejor actor de reparto"?

Según las nominaciones para esta edición, la película "Judas y el mesías negro" no tendría un papel protagónico. Daniel Kaluuya y LaKeith Stanfield están nominados ambos como "actor de reparto", respectivamente por su interpretación del activista de Black Panther Fred Hampton y el informante del FBI William O'Neall.

A diferencia de otras premiaciones, las nominaciones en los Óscar ubican a los actores en la categoría por la que reciben más votos.

"Solo los votantes del Óscar podrían ver una película sobre dos hombres negros y decidir que ambos deben ser personajes secundarios", tuiteó el crítico de cine del diario británico Telegraph, Robbie Collin.

- #OscarsMuyDiversos -

Tras años de críticas de #OscarsSoWhite (Oscars demasiado blancos), las nominaciones del lunes batieron algunos récords en diversidad racial.

Steven Yuen se convirtió en el primer asiático-estadounidense nominado como mejor actor por "Minari" y competirá contra Riz Ahmed ("El sonido del metal"), la primera estrella de origen paquistaní nominada.

Viola Davis pasó a ser la actriz negra más nominada de la historia, al conseguir su cuarta postulación por "La madre del blues". Y competirá con Andra Day, por "The United States vs Billie Holiday", marcando la primera vez que dos mujeres negras aparecen en esta categoría.

En total, un récord de nueve actores no blancos fueron nominados a los cuatro Óscars de interpretación.

Pero "La madre del blues" y "Una noche en Miami", dos aclamadas cintas con actores y directores negros, quedaron fuera de la codiciada nominación al Óscar a la mejor película.

- "En vivo desde la Plataforma 8" -

Antes de que se revelaran las nominaciones, el presidente de la Academia, David Rubin, dio la noticia de que la entrega de premios Óscar se dividirá este año entre dos locaciones: el tradicional Teatro Dolby de Hollywood y una estación de tren.

Aún no se dieron muchos detalles, pero la enorme Union Station en el centro de Los Ángeles permitirá un gran distanciamiento social entre las estrellas, lo que parece indicar una opción más presencial que virtual para la entrega de estatuillas, en comparación con unos Globos de Oro y unos Emmy que fueron principalmente por videoconferencia por la pandemia.

El anuncio se produjo solo nueve horas después de la ceremonia de los Grammy, a la que muchas de las celebridades de la industria de la música asistieron y actuaron en una gala con distanciamiento físico en Los Ángeles.

La 36a es la vencida -

El cine rumano tiene una larga historia de rechazo por parte de la Academia. Tras presentar obstinadamente 35 películas a los Óscar, sin obtener una sola nominación, su suerte cambió el lunes.

El impactante documental sobre corrupción 'Collective' no solo puso fin a una larga racha sin postulaciones para la nación de Europa del Este con una candidatura a la mejor película internacional, sino que sumó una inusual segunda nominación al mejor documental.

Túnez también consiguió su primera nominación en los Óscar con "The Man Who Sold His Skin", en un séptimo intento en la categoría de filmes extranjeros.

Ambas tendrán que medirse con "Otra ronda" (Dinamarca, Holanda, Suecia), una comedia negra que también le valió a Thomas Vinterberg una nominación como mejor director.

- Joven prometedora -

En el otro extremo del espectro, el reconocimiento de los Óscar llegó sorprendentemente rápido para la directora británica de 35 años Emerald Fennell.

Con "Hermosa venganza", la también actriz Fennell se convirtió en la primera mujer nominada por dirigir su película debut.

El thriller feminista sobre una joven que finge estar borracha en bares para empujar a los hombres a revelar su misoginia terminó con cinco nominaciones, incluidas también las de mejor película y mejor actriz para Carey Mulligan.

"FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU", tuiteó Fennell después del anuncio, y agregó: "Nunca dejaré de llorar".

AFP