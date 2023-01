Charlotte presenta su nuevo sencillo ‘Mucho x mejorar’, un tema con extraversión, alegría y pasión

Charlotte de Casabianca, más conocida como Charlotte llega con toda su alegría y estilo particular para presentarnos su nuevo sencillo ‘Mucho x mejorar’, con el cual busca consolidar su carrera artística en nuestro país.

Charlotte es una cantautora, actriz, y emprendedora francesa radicada en Colombia hace 8 años. Se le ha catalogado como una artista multicultural al fusionar una diversidad de géneros como el popular, el gypsy, el rap, el funk y el jazz, e interpretar sus temas en cinco idiomas: francés, inglés, español, italiano y portugués. Adicional a esto, Charlotte ha realizado Teatro Musical, su dos grandes participaciones fueron: como cantante principal en el show “La Diva de la Noche” en Cabaret (Bogotá) y con el papel principal en el musical de Broadway “Chicago” en Ecuador.

Su sencillo ‘Mucho x mejorar’ es, “Todo lo que encarna Colombia para mí, es decir extraversión, alegría y pasión. Tenía ganas de jugar con los códigos musicales del país, todo lo que conforma el orgullo colombiano, y combinarlos con mi huella francesa”, asegura la artista. Mucho x Mejorar recrea un homenaje estético y característico de Bogotá. “Es una canción muy alegre, que da ganas de bailar, y enciende el alma de sentimientos bonitos. Es un homenaje a la Bogotá popular, de convivencia y solidaridad, que se prende con una fiesta de barrio, un domingo en la tarde. Estoy enamorada de la Bogotá kitsch, callejera, con su explosión de colores, sabores y ruidos”, puntualizó.

‘Mucho x mejorar’ es una mezcla de ritmos que caracterizan a Charlotte, es un sonido pop con gypsy, rap y acentos de cumbia, un reflejo de todo lo que es esta artista francesa quien vivió en 9 países antes de llegar a Colombia. En esencia, Charlotte es el producto de muchos viajes, muchas culturas, muchos idiomas, y muchas vidas.

El videoclip de ‘Mucho x mejorar’, fue grabado en Bogotá, bajo la dirección de Juan Arellano, Charlotte estuvo involucrada en todo el proceso de creación de la historia y producción de esta pieza audiovisual.

“El video para mí es la cúspide del proceso de promoción del tema. Cuando compongo, siempre visualizo la película que va con la letra. La música me conecta con mi imaginación, mi subconsciente. Una mañana, me desperté con el guion clarísimo en mi cabeza. Soñé que era la prometida de Bogotá y que era el día de la boda. Yo estaba con el vestido de novia y me veía como en Monserrate, lanzando el bouquet de la novia a la vista. Partí de esta visión romántica, y le metí un montón de kitsch y de sátira para reafirmar la letra. Se trata de declarar mi amor y a la vez burlarme de las manías de los bogotanos. Lo hago con mucha ternura y escarcha”, ríe Charlotte.

