Charlotte presenta el remix de 'Mucho x Mejorar' junto al Mariachi Contemporáneo

Cuando la cumbia, el gypsy y el rap se fusionan, ya sabrás que la fiesta va a ser buena y si le adicionas guitarra, guitarrón, violín, vihuela y trompetas, sabrás que la juerga es más que exquisita.

Así continúa el debut musical de Charlotte , la francesa enamorada de Colombia, que no se conforma con degustarla, sino que quiere que todos los que la conozcan se lleven algo de ese amor que ella siente, mediante su música, su voz y su carisma.

Tras el lanzamiento de su primer sencillo ‘Mucho x Mejorar’ que ya suma más de 65.000 reproducciones en YouTube, Charlotte no se queda quieta, ya está contagiada del sabor de nuestros ritmos y ahora busca seguir descubriendo las facetas que tanto gustan en Colombia.



Que mejor manera de lograrlo que, presentando el remix de su sencillo con Mariachi Contemporáneo, grupo de jóvenes talentosos de conservatorio que han demostrado a nivel internacional que a Colombia lo que le sobra es talento musical.

Mariachi Contemporáneo tiene en su hoja de vida grandes escenarios al lado de artistas como Alejandro Fernández, Rocío Dúrcal, Marco Antonio Solís, Luis Miguel, entre otros tantos y hoy son un sello inconfundible junto a Charlotte, la gran promesa musical.

Esta nueva y deliciosa fusión de ‘Mucho x Mejorar’ sabe a mariachi además de un interludio tango moderno sorprendente, y enmarca lo que perfectamente es Charlotte: una viajera del mundo, que sabe lo que quiere y no escatima en mostrar sus sentimientos a través de la música. Se enamoró de Bogotá y se hizo su novia, si no creen, miren el videoclip y sabrán que es cierto.

Una artista que innova, que crea y que cree, que plasma su experiencia como cantautora, actriz y directora artística, que “rapea” en francés y sueña en español; por su esencia multicultural, las fusiones son su andar y su estampilla, además de inyectar un humor que contagia. El universo kitsch de Charlotte

Esta nueva entrega nos acerca a conocer mucho más la emoción de Charlotte como ella misma lo describe: “Quise darle una segunda vida a ‘Mucho x Mejorar’. En la versión original me divertí mezclando géneros de Colombia y Francia, los dos países que mejor conozco. Con el remix, la intención fue mostrar otra faceta de mi universo kitsch. Siempre me fascinó la estética mariachi, la figura del cowboy latino que coquetea con una rosa entre los dientes me hace sonreír! En este proceso me llevaron de la mano los inmensos Mariachi Contemporáneo, liderados por William Guevara. El productor Gabriel Agudelo logró crear un sonido romanesco y alegre, en el mejor estilo norteño, que contrasta muy bien con la letra burlona. Porque pues si hay amor, hay críticas, ¿cierto?”.

El videoclip transcurre en símbolos vintage y kitsch de Bogotá, una ciudad que ha enamorado en todos los sentidos a Charlotte… Los artistas plásticos y audiovisuales Sylvana Alférez, Johanna Murcia y Helber Ruiz crean momentos oníricos a través del collage digital, usando recursos dibujados y recortes de obras icónicas, tal como los cupidos de Miguel Ángel.

Esta nueva versión de ‘Mucho x Mejorar’ es música para ojos y oídos, para subirle el volumen y agregar a la lista de “favoritos”, para cantar a grito herido una historia de amor y desamor…que al final te hará carcajear. ¡Tan exquisita, tan Charlotte!

