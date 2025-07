Mencho e Isa, de Gamma, se quiebran luego de conocer quién era El Elegido: mira lo que pasó

El momento más esperando llegó y Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, le pregunta a los participantes si quieren decir algún nombre del posible Elegido. El único que levanta la mano es Andrey, de Omega, pero él no puede participar en la dinámica por estar sentenciado.

Quién es el elegido del Desafío Siglo XXI en el segundo ciclo

Después, Serna queda sorprendida cómo ninguno más se atreve a decir quién puede ser el Elegido. Segundos después, le pide a la persona que pase adelante y se identifique, es ahí cuando Zambrano le pide perdón a sus compañeros.

La misma Andrea dice que ella no lo pensó y allí el deportista afirma que no fue capaz de cumplir la tarea que le asignaron, que era enviar a Gamma a Playa Baja. Él afirma que le han enseñado a ser honesto y no iba a permitir que su equipo sufriera por culpa de él.

Por qué lloraron Isa y Mencho de Gamma

Tras este hecho, Isa y Mencho no pueden controlarse y empiezan a llorar. Andrea Serna les pregunta qué fue lo que ocurrió, porque igual Zambrano no los afectó de ninguna manera. A lo que la modelo responde, que él intentó decirle, de alguna manera, pero ella no lo vio. Asimismo, expresa que le da muy duro verlo ahí, sabiendo deberá competir en el Desafío a Muerte y podría irse.

Después de esto, la deportista olímpica le expresa: "La verdad, te respeto mucho. Me dices una cachetada, porque tuvimos muchos conflictos en la casa y sentí que debías apagar tu ego. Hoy me demostraste de qué estás hecho, gracias por esta linda lealtad", puntualizó.

