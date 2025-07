Quién fue El Elegido del Desafío: se negó a cumplir la tarea por su equipo y aceptó ir a Muerte

Muchas fueron las emociones que se vivieron durante el capítulo 11 del Desafío del Siglo XXI, pues los equipos no solo se reunieron en el Box Negro para el Desafío a Muerte, sino también para conocer quién fue El Elegido del segundo ciclo.

Cuando Andrea Serna preguntó si algún Súper Humano lo había descubierto, nadie logró dar con su identidad, pues básicamente esta persona se encargó de mantener todo en secreto y hasta se negó a cumplir con las indicaciones de la producción, sabiendo desde el primer momento que su destino en caso de no seguir las reglas sería ir a Muerte.



Quién fue El Elegido del Desafío

El Elegido del segundo ciclo fue Zambrano, quien reveló que su tarea era hacer que Gamma fuera a Playa Baja. Según les explicó a todos los presentes, desde el primer momento tomó la decisión de sacrificarse a sí mismo en vez de poner en riesgo a su equipo, pues sabía que esta situación podría debilitarlos física y emocionalmente.

“Prefiero irme a casa feliz que ser campeón traicionando a mi equipo. En el momento en que a mí me dieron la noticia para mí fue fuerte. Yo siempre he dicho que Dios le da lo que se merece a cada uno, ni más ni menos y si me tocó irme hoy, pues me voy feliz, orgulloso”, mencionó.

Esta revelación tomó por sorpresa a todos los competidores, especialmente a los naranjas que, de hecho, habían calificado al atleta olímpico de tener un “ego” muy grande hasta el punto de que le hacía falta un poco de “humildad”.

Isa lloró al ver que el competidor le había dado algunos indicios y ella no supo leer lo que él intentaba decirle; mientras que Mencho explicó que esta era una gran lección sobre lo que es trabajar en equipo y pensar en el bienestar colectivo.

“De verdad te respeto mucho, me diste una cachetada porque tuvimos muchos conflictos en la casa, sentí que debías apagar un poco tu grandeza o tu ego, pero hoy me demostraste de qué estás hecho, mi hermano, gracias por esa bonita lealtad”, dijo.

