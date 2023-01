Así será la final nacional de Red Bull Batalla de los Gallos Colombia 2018

Este año la espera para los gallos, amantes del Freestyle y del Rap se hizo muchísimo más corta, la final nacional de Red Bull Batalla de los Gallos -la competencia de improvisación más importante de habla hispana- será el próximo 9 de junio en el Auditorio Mayor CUN (antiguo Downtown Majestic).

Este año freestylers de todos los rincones del país se verán involucrados porque se realizarán eliminatorias regionales (luego que todos los gallos hagan inscripción previa subiendo su video a redbullbatalladelosgallos.com) en las que los gallos que quieran llegar a la final nacional tendrán que ganarse su cupo como es: a punta de espuela y clavando los mejores punchlines combinados con picotazos llenos de flow.

Quien conoce el evento sabe que las batallas no decepcionan. Los mejores del país se ven cara a cara y convierten la tarima en un ring lleno de rimas. La Batalla de los Gallos de Red Bull este año será una fiesta de rimas en donde el que no canta tararea. Parecerá que los deseos de un genio de la botella se volvieron realidad. Uno de los shows estelares del evento estará a cargo de los ninjazz de Aranjuez, Alcolirykoz, quienes llegarán para poner a brincar a todos los asistentes con la energía que los caracteriza en vivo.

Es bien sabido que el Hip-Hop como cualquier movimiento que se haya ampliado a nivel mundial permite que todo tipo de persona pertenezca a este, incluso a quienes hayan estado en algún manicomio o a quienes se consideran adictos al peligro, este movimiento no conoce de fronteras y es algo que llevamos dentro de la cuna al ataúd. Para nosotros Las Cruces es el barrio donde se aprendió todo lo que nos enseñaron, más específicamente en el 5-27. Si estuvo atento a las pistas -que estuvieron bien breves- ya sabrá que nuestro segundo invitado a la Final Nacional de la Batalla de los Gallos es nada más y nada menos que los papás y leyendas vivas del RAP hecho en Colombia: La Etnnia.

En el Rap no es solo lo que se dice sino cómo se dice, y es ahí donde entra a jugar la música para que el gallo más flojo se cuelgue y el mejor brille deslizándose en el beat, es por eso que Rat Race de Crew Peligrosos estará en los platos complicándoles la vida un ratico, soltando los mejores y más retadores beats haciendo que no sea nada fácil coronarse como campeón nacional de Red Bull Batalla de los Gallos.

El año pasado muchos se quedaron por fuera del evento por su edad pero esta vez las cosas son diferentes, el Auditorio Mayor CUN recibirá el 9 de junio desde las 3:00 p.m. a toda la familia desde los 15 años para que no paren de sacudir cabeza y gritar las rimas de los gallos que lo merezcan.

Este año, la boletería de la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos la podrán conseguir a través de Primera Fila en todos los Multiplex de Cinecolombia a nivel nacional. En los puntos Cine Colombia la boleta tendrá un costo de $10.000 en primera etapa, $20.000 en segunda etapa y $35.000 el día del evento. En caso de adquirir las entradas en Primera Fila a través de internet, se sumará el costo operativo.

Este año no hay excusa para no asistir a uno de los mejores eventos del país y si es freestyler pero todavía no ha subido su video ¿Qué está esperando? ¿A qué los pollos vuelen? Las inscripciones se cierran el próximo 20 de abril, no te quedes por fuera. Recuerda que ningún gallo se hizo leyenda lloriqueando.

