Aczino, reconocido rapero mexicano, se plantea ser actor en algún momento de su vida

El rapero mexicano Aczino, el primer tricampeón en la historia de la Final Internacional de Red Bull Batalla, reveló que próximamente debutará en una serie como actor de ficción y que se plantea una carrera en la actuación a largo plazo.

"No puedo decir cuál será el proyecto, pero va a ser una serie. Voy a salir en un par de capítulos, cinco, cuatro o seis, ya no me acuerdo pero, voy a salir en casi media serie. Va a estar bueno", explicó en una rueda de prensa en Ciudad de México en la que también anunció que su nuevo álbum 'El GOAT' saldrá el 20 de abril de 2023.

Lee también: 50 Cent defendió a Bad Bunny tras burlas porque en los Grammy no subtitularon su presentación

Mauricio Hernández, nombre de pila de Aczino, afirmó que aunque ya ha hecho cameos, comerciales, un reality show y videos de sus canciones, esta serie será diferente porque no se interpretará a sí mismo.

"Voy a tener mi vestuario y mi firma de actor, mi estilo. Me tocó hacer varias cosas tristes, felices, más de acción. Fue una experiencia buena. El que quiera contratarme para actuar, sí me gustó", añadió el autonombrado "Mejor freestylero que ha nacido".

Publicidad

El ganador de la llamada 'Batalla escrita de rap más importante de la historia', en la que venció al estadounidense Dizaster, aseguró que siempre ha sido fan de las películas y las series, por la forma en la que los actores transmiten emociones.

"Me llamó la atención la actuación porque es otra forma de expresar, otro tipo de manifestación. Me gusta dibujar, escribir otro tipo de versos, décimas, historias. Toda la expresión artística y actuar es algo que me hubiera gustado hacer desde antes, estudiar actuación en un momento, pero era muy tímido", confesó.

Aczino admitió que cuando le llegó la oportunidad del proyecto "lo pensó", pero una vez que aceptó y actuó, se convenció de que es algo que le gustaría hacer por muchos años.

Publicidad

te puede interesar: Rihanna reveló un nuevo tráiler de su presentación en el Super Bowl donde habla de sus raíces

"Hice un comercial de Red Bull en el que recorría todo Argentina y tenía que hacer unos diálogos y expresiones y me ponía a ensayar. Ahora también ensayaba y veía videos de cómo otros actores expresan sus emociones. Sí me comprometo y sí me gustaría que sea de mis mil usos: rapero, poeta, cantante, deportista y actor. Se vería lindo en mi Instagram", agregó.

Sobre el regreso del español Chuty al circuito de Red Bull Batalla, seis años después de su última aparición, el improvisador mexicano reconoció que le da gusto, pero que todavía le falta largo camino para regresar a competir ante él en la Final Internacional.

Publicidad

"Me da gusto el regreso de Chuty. Ojalá se quede en su Regional, pase a la Nacional, que la gane, y ahí nos preocupamos. El chiste es que estén los mejores compitiendo", terminó. EFE