Karol G y Anuel AA divierten a sus fans con sus ocurrencias durante la cuarentena

No cabe duda que esta época de cuarentena preventiva, para evitar el contagio del COVID-19, ha resultado difícil para muchas personas en le mundo, no solo por el hecho de dejar a un lado las actividades y rutinas que se hacían a diario, sino también porque con el pasar de los días ya no se sabe qué hacer para pasar el rato.

No obstante, varios famosos se las han ingeniado para combatir el aburrimiento y de paso divertir a todos sus seguidores de redes sociales, es el caso de la pareja de reguetoneros Karol G y Anuel AA, quiene decidieron recurrir a Tik Tok para pasar un rato divertido y compartirlo con los cibernautas.

El clip que fue compartido en el perfil de Instagram de Karol G, muestra de manera jocosa la paranoia de la pareja a ser infectados con el coronavirus. Allí evitan tocar objetos e incluso ir al baño ante el grito de una voz chillona que les advierte.

“Mood ??? La Cuarentena nos tiene …”, fue el mensaje con el que la cantante paisa acompañó su publicación.

El video generó miles de risas en la publicación y en menos de un día completó más de ocho millones de reproducciones.

