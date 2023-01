Así podrás continuar con tus rutinas en medio del aislamiento en casa

El estar en casa no debe convertirse en un infierno, pues desde allí también podemos ser productivos y estar activos de diferentes formas, para que así sigamos con nuestras actividades diarias desde casa.

Es por ello que les traemos algunas recomendaciones para que puedan sobrellevar de mejor manera sus días de aislamiento.

1. Escucha música : Es inegable aceptar que la música libera dopamina, la cual está relacionada con el placer, por lo que hará de tu casa un tarima o una pista de baile, súbele a tu radio o reproductor musical y ten la oportunidad de bailar o cantar como nunca antes. Un poco de felicidad siempre será necesaria antes de iniciar cualquier actividad.

2. Mira series o películas: No todo es trabajar desde el aislamiento, también puede abrirse un espacio para poder ver esas series que tenía sin terminar o en lista. Prepara un poco de maíz o tu pasabocas favorito y disfruta de contenidos únicos solo o en familia.

3. Haz ejercicio: Estar en aislamiento no es sinónimo de quedarse quieto o no estar activo, por eso es necesario que hagas ejercicio para que tu cerebro se oxigene y tu cuerpo no pierda vitalidad. Convierte la sala de tu casa en el mejor gimnasio casero, construído con sillas, mesas, tapetes, lo que esté a la mano y te permita realizar diferentes tipos de rutinas.

4. Estimula tu creatividad: Que las paredes de tu casa no se corten las alas de tu mente, aprovecha cada momento o espacio para que tu creatividad aflore. Realiza actividades que no habías hecho antes, trata de arriesgarte y de conectarte contigo mismo para que nazcan ideas que puedan servirte para tu trabajo. Si tienes hijos, no dejes de abrir tu mente no solo para ti, sino también para hacer más llevadera y divertida esta situación para ellos.

5. Mantente conectado con tus amigos: El aislamiento social es con el contacto físico, no incluye lo virutal. Es por eso que no debes dejar de estar en contacto con tu familia o amigos, por eso aprovecha las diversas herramientas tecnológicas para hablarles o verlos.

¿Y para el trabajo? ¿Cómo es más fácil llevar esta situación de aislamiento? Para responder eso, era importante tener en cuenta las cinco recomendaciones pasadas, pues permiten que estés más preparado para que trabajar sea más fácil y no termines desesperado en el intento.

Estas son las tres recomendaciones para tener un "home office" más llevadero.

1. Diseña una rutina : Al seguir unas rutinas el tiempo se pasará mucho más rápido y el impacto será más leve, sin embargo es importante tener en cuenta que debes establecer y diferenciar tiempos de trabajo y de descanso. Es importante no dejar de lado las actividades diarias, como bañarse, arrreglarse, comer en las horas establecidad y demás para que el choque de vuelta a la realidad no lo afecte sustancialmente, ya sea en salud o en rendimiento.

2. Potencializa tu oficina en casa: Esto también traerá ventajas para ti, como ahorro, salud, mejora en la calidad de vida y disminución en el impacto ambiental. Es por ello que con diferentes estrategias podrás potenciar tu trabajo lejos de tu oficina.

3. Manten en contacto con tu equipo de trabajo: Es importante que tengas comunicación con tus compañeros, para que tu rendimiento sea igual que el que tendrías en tu lugar de trabajo, hay diferentes aplicaciones en las que podrás entablar reuniones o compartir documentos con ellos para estar en constante comunicación. ¡Pero ojo! Recuerda tener presentes los momentos en los que tiene prendida la cámara o el micrófono, no querrás darles sorpresas incómodas a tus compañeros.

