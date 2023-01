¿Cómo ser más productivo trabajando desde casa?

Con los recientes acontecimientos, se acelerará el crecimiento del trabajo remoto, convirtiéndose en una constante para las compañías en Colombia y el mundo.

De acuerdo con Fabio Szuldiner, director de Net2Phone para Colombia, uno de los líderes globales en soluciones IP, “en los negocios, implementar prácticas de trabajo a distancia es una oportunidad para el ahorro de los espacios, equipos, energía y aumento de la productividad.”

Publicidad

El IV Estudio de Penetración del Teletrabajo en Empresas Colombianas 2018 desarrollado por MinTIC, señala que se multiplicaron por cuatro, el número de colaboradores remotos en el país, siendo Bogotá y Medellín las ciudades con más personas que trabajan bajo esta modalidad.

Según el experto, con los recientes acontecimientos, se acelerará el crecimiento del trabajo remoto, triplicando la cifra en este momento de crisis debido a las medidas tomadas por el Gobierno, convirtiendo esta modalidad en una constante para las compañías en Colombia y el mundo. Aunque debería ser un proceso más organizado, liberar a los trabajadores del escritorio proporciona flexibilidad, autonomía y una sensación de independencia que hace que su productividad crezca.

Para esto, es muy importante que los trabajadores, preparen un ambiente idóneo en casa, en el cual haya comodidad y se puedan concentrar; un espacio que proporcione una buena conexión a internet y otras herramientas necesarias para llevar a cabo sus funciones, además debe generar la misma disciplina y foco para trabajar en casa como si estuviera en la oficina.

Dadas las condiciones globales actuales y la necesidad de encontrar la eficiencia inmediata a través del trabajo desde casa, como medida para salvaguardar la salud de los colaboradores, el experto entrega algunos consejos para ser más productivos en el modo teletrabajo:

Publicidad

1. Tenga las herramientas de trabajo a mano, así será más eficaz y su productividad no se verá afectada. No olvide actualizar los sistemas de su notebook/desktop, así como también la VPN y demás accesos. Tenga su teléfono corporativo y/o personal a la mano para que no pierda ninguna llamada de su equipo de trabajo o cliente potencial.

Publicidad

2. Tenga una comunicación asertiva, agilice y centralice su información entre las áreas correspondientes a cada tema (copie los e-mails de las áreas involucradas para evitar el aumento considerable de e-mails innecesarios).

Publicidad

3. Garantice la conexión a internet, esto le permitirá mantener la calidad de sus llamadas, videoconferencias, acceso a archivos alojados en la nube y agilidad en el envío de e-mails.

4. Cumpla sus horarios laborales y avise a sus familiares. El compromiso laboral haciendo teletrabajo debe ser el mismo que cuando está en la oficina. Evite distracciones e interferencias. Organice su día y mantenga su rutina diaria igual que cualquier otro día.

Publicidad

5. Por último, para los empresarios, es indispensable cuanto antes, la migración a plataformas y sistemas de negocio que operen desde la nube, ya sea a través de escritorios remotos o el uso de una solución Central virtual telefónica que combina funciones de administración y operatividad, como el uso de la aplicación SoftPhone que da acceso a la extensión desde el celular y llamadas a través del sistema Find Me – Follow Me, que permite la recepción de llamadas desde y en cualquier locación para seguir haciendo negocios.

Publicidad

“La movilidad impulsa el cambio más significativo en el gasto dentro del mercado de las TICS, no solo por su efectividad, también hay que tener en cuenta que la capacidad de adaptación del sistema de telefonía IP y su flexibilidad ayuda a ahorrar gastos en mantenimiento técnicos y operacionales, además no es necesario hacer inversiones en equipos, teléfonos, ni servidores o máquinas de Data center, lo que garantiza que, aunque haya problemas de corriente o ataques al servidor, el funcionamiento de la herramienta no se verá afectado”, concluye Szuldiner.

Publicidad

Mira también: