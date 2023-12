Desafío 2024: Estamos buscando a los amantes de este reality para que hagan parte de esta edición

El Desafío celebrará sus 20 años en el 2024 y si tú eres uno de los fieles televidentes de este reality también podrás ser parte de esta edición tan especial, pues los colombianos serán protagonistas de esta nueva competencia en la que celebraremos dos décadas por todo lo alto. Solo necesitas ganas, ser fan del programa y querer vivir esta experiencia única.

Desde el pasado sábado 4 de noviembre, hasta el sábado 23 de diciembre de 2023, estuvieron abiertas las primeras convocatorias para el DESAFÍO 20 AÑOS, en la cual personas de todas las regiones del país, de todas las disciplinas deportivas y destrezas mentales, se inscribieron con la esperanza de convertirse en participantes y cumplir el sueño de medirse en cada una de estas exigentes pruebas.

Aunque ya elegimos a los desafiantes que conformarán la próxima edición, ¡ahora te buscamos a ti! Tienes hasta el martes 16 de enero de 2024 para ser parte de este reality. Ya está abierta la convocatoria para los amantes del Desafío que quieran vivir más de cerca la magia del programa más querido por los colombianos.

No importa si no eres ágil, ni musculoso o si no tienes habilidad para ningún deporte, mucho menos si no eres famoso, pues este DESAFÍO 20 AÑOS es para todos, por lo cual te estamos esperando para que demuestres la pasión y conocimiento que tienes. Solo necesitas ganas y ser un fanático.

Puedes inscribirte de forma completamente gratuita y sin intermediarios por medio de este formulario en nuestra página web o ingresando directamente a https://caracoltv.com/desafio. ¡Este desafío es tuyo! Recuerda que las convocatorias estarán abiertas hasta el martes 16 de enero a las 11:59 p.m.

