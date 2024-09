Caracol Televisión y Formata se fusionan para fortalecer el sector de entretenimiento

El Hub Caracol-Formata buscará impulsar productos “non-scripted” de calidad al mercado y brindarle nuevas propuestas de contenido a las audiencias locales y globales, con soluciones de producción que permitirán a las empresas reducir significativamente sus costos, aprovechar excelentes locaciones y contar con la experiencia de ambas compañías para producir en escala grandes formatos en territorio colombiano.

"Desde Caracol Televisión, nos hemos propuesto romper fronteras al construir historias maravillosas producidas bajo los más altos estándares de calidad. Estamos orgullosos de llegar a nuevos negocios de la mano de Formata y ponemos nuestra experiencia de más de 50 años cautivando audiencias al servicio de la alianza. Este es un paso más hacia la internacionalización de la Compañía, una parte importante de nuestra estrategia de crecimiento", afirmó Gonzalo Córdoba, presidente de Caracol Televisión.

Caracol Televisión es una compañía líder en medios y entretenimiento en América Latina, con éxitos como La Reina del Flow y Pedro El Escamoso y con formatos de entretenimiento y concursos musicales innovadores como El Desafío y La Descarga. Por su parte, Formata es una de las principales productoras independientes de Brasil y se ha destacado con producciones de ficción como : 'Betinho – No Fio da Navalha' y 'Jezabel' , y en la categoría de entretenimiento sus reality shows 'Fábrica de Casamentos' y 'Adotada' . Ambas compañías distribuyen exitosamente sus contenidos en grandes plataformas de streaming de América Latina, como Netflix , Amazon Prime, Disney+ y Globoplay entre otros..

"Hub Caracol Formata emerge como una solución altamente competitiva en costos, con entrega de calidad y gran valor de producción para negocios integrados de Entretenimiento. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la compañía de medios más grande de Colombia, asociada a la capacidad comercial y creativa de Formata. Además de producciones de no ficción back to back para diferentes países y clientes, la alianza atraerá proyectos de coproducción en múltiples formatos de visualización", afirmó Daniela Busoli, fundadora y CEO de Formata.

Esta alianza aprovechará la geografía y los beneficios financieros que ofrece Colombia. La amplia variedad de escenarios, como montañas imponentes, playas de arena blanca, desiertos extensos y la mítica Amazonía, son lugares perfectos para desarrollar formatos que emocionen a espectadores de todo el continente. Además, Colombia brinda opciones financieras inigualables como lo es el tax rebate de hasta el 35% del total del gasto para la producción de proyectos audiovisuales.

"Esta es una combinación única que aportará soluciones innovadoras al mercado para negocios integrados de Entretenimiento. Por un lado, la experiencia de Caracol en el desarrollo de formatos de gran escala y su habilidad para construir audiencias en Colombia, y por otro, las facultades de producción y las capacidades de go-to-market de Formata para hubs de Entretenimiento que nos permitirá seguir sorprendiendo el sector", dijo Marcio Gilherme B. da Silva, VP de Nuevos Negocios, Estudios y Streaming de Caracol Televisión.

Así, el Hub Caracol - Formata emerge en el sector del entretenimiento como una solución innovadora de producción de contenidos, priorizando la calidad audiovisual y el trabajo conjunto de dos empresas, que actualmente son líderes en la región.