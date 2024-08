Caracol Televisión y Lagencia fueron nominados en cinco categorías a los Gema Awards Latin America

El evento de publicidad y marketing más importante de la industria de la televisión y el entretenimiento en el mundo premiará este 1 de octubre en Los Ángeles, California, las mejores campañas creativas del 2023.

La campaña de marca Contando a Colombia está nominada en las categorías:

•⁠Categoría: In House Campaign

Contando a Colombia/ Caracol Televisión.

•⁠Categoría: Special marketing video/ sizzle reel/ presentation (internal or external)

Contando a Colombia / Caracol Televisión.

La campaña de Navidad que hace parte de la campaña Contando a Colombia también está nominada en:

•Categoría: Promo Holiday / Seasonal

Navidad Contando a Colombia / Caracol Televisión.

•Categoría: ⁠Use of music with original lyrics

•Navidad Contando a Colombia / Caracol Televisión.

La campaña del nuevo concepto de Noticias Caracol Primero la gente nominada en:

•Categoría: News promo Primero la gente / Noticias Caracol.

Caracol Televisión compite en estas categorías con grandes canales internacionales como: Warner Bros Discovery, Lifetime, Paramount, NBC Universal International, Globo, Sony Pictures, Telefe, AMC Network, Televisa entre otros.

Celebramos estas nominaciones que confirman desde la comunicación y la publicidad en Caracol Televisión, estamos Contando a Colombia, una tierra llena de historias que inspira al mundo.

¡Felicitaciones a todo el Talento Caracol que ayudó a que hoy contemos esta nueva historia!