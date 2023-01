Caracol Next se consolida como la unidad de medios digitales más importante de Colombia

Caracol Next, la unidad de negocios digitales de Caracol Televisión, cumple dos años y va por más. Sus continuos logros y reconocimientos han logrado posicionar la marca en el primer lugar dentro del competitivo y reñido mundo online de Colombia.

Formatos de video de corta duración

Caracol Next le apostó a la creación, publicación y distribución de videos originales digitales, principalmente a través de formatos cortos, permitiendo que la audiencia consuma más y mejor contenido, logrando así uno de los principales indicadores: el engagement y abriendo nuevas oportunidades con Branded Content, Sponsorship y Content Marketing.

Algunos premios obtenidos

Han pasado dos años que auguran un próspero futuro. A la lista de logros se unen los siguientes:

“Programa Favorito de Plataforma Digital: Cotorreando, Caracol TV” en los premios TV y Novelas 2017.

“Mejor serie de Ficción web – Testosterona Pink”, Premio India Catalina 2018.

“Productora nativa digital del año – 2016”, y “Serie Web del Año - 2016: Pasada de Moda, Caracol TV”, en los Produ Awards 2017.

“Best Use of Online Video: Los Incorregibles, Shock”, en los Digital Media Awards – Latam 2017.

“Construcción De Marca - La campaña La mamá perfecta”, en los Iab Mixx Awards Colombia 2017.

Con orgullo y profesionalismo, Caracol Next ha creado más de 60 producciones y más de 800 capítulos de todo tipo de formatos como dramatizados, ‘how to’, documentales, comedia y periodísticos, de la mano de talento original digital, talento de medios tradicionales e incluso influenciadores digitales. Todo esto ha permitido la fidelización de las audiencias que han acompañado este proceso desde el inicio, pero cautivando también nuevos receptores con las novedades de lo que Caracol Next trae en su plataforma.

“Conformar un equipo de trabajo sólido, conseguir y consolidar nuestro liderazgo, estar atentos a los rápidos cambios de la industria reaccionando con velocidad y profesionalismo y promover la innovación y la creatividad en el equipo, han sido las bases estratégicas de nuestro trabajo y las metas más importantes que nos hemos impuesto y creo que hemos podido conseguir”, asegura Marcelo Liberini, vicepresidente digital de Caracol Next.

¡Grandes transformaciones!

Dentro del proceso de transformación digital que vive El Espectador, el medio más tradicional de Colombia, Caracol Next ha sido un actor fundamental. Su labor directa en la estructuración y puesta en marcha del cobro por contenido digital de la marca es destacable, teniendo en cuenta que para los medios de comunicación en este país este era un terreno desconocido. Hoy, con un aliado como Caracol Next, El Espectador es líder y pionero en la materia.

Otros de los grandes cambios que ha tenido en los últimos meses Caracol Next, es la nueva imagen de Caracol Play, el modelo de negocios de Premium a Freemium, entre otras novedades que se ven en la plataforma OTT (over the top) de Caracol Televisión con la que busca posicionarse en el mundo digital como una de las plataformas de mayor contenido VOD (video on demand) de Colombia. Se han logrado cifras históricas en las más recientes transmisiones en vivo de los partidos preparatorios de la Selección Colombia frente a Francia y Australia, y esto es solo una pequeña muestra de lo que se espera alcanzar.

Además, Caracol Next le ofrece un ámplio portafolio a sus anunciantes entre los cuales se encuentran productos como: estrategias de display tradicionales y alto impacto, preroll de video y generación de contenidos en video, estrategias en redes sociales, transmisiones en vivo a través de plataformas digitales y contenido nativo, series web, documentales y producción de contenido de acuerdo con las necesidades de los anunciantes.

“Buscamos poder ofrecerle un servicio cada vez más acorde a los cambios y las tendencias del mercadeo pensando estrategias de contenido y comunicación multimedia aprovechando todos los medios del grupo. Esto nos permite poner a disposición de los anunciantes la más completa unidad de medios del país teniendo las expresiones digitales de grandes marcas como Caracol televisión, Gol Caracol, Blu radio, La kalle, Shock, El espectador, entre otros”, afirmó Mauricio Soto, director comercial de Caracol Next.

El trabajo no para aquí. Caracol Next continúa trabajando en producciones originales e innovando en narrativas de comunicación para así ampliar la oferta de contenidos tanto en los sitios web como en las redes sociales. La cantidad y la calidad en los productos ha sido, es y seguirá siendo el objetivo principal, para que la audiencia se sienta como en casa cada vez que está con Caracol Next.

