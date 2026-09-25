42:16 min Ciudad Lejana - Capítulo 39: Alya visita a Mine en su casa y tienen una incómoda conversación sobre Cihan 42:18 Capítulo 38 los hijos de Sadakat se enteran del pasado de su madre 42:15 Capítulo 37 Alya y Cihan discuten luego de su intento fallido por escapar del país junto a Deniz 42:08 Capítulo 36 Cihan logra obtener pruebas cruciales y demuestra la inocencia de Kaya en el juicio 42:16 Capítulo 39 Alya visita a Mine en su casa y tienen una incómoda conversación sobre Cihan

Capítulo 39 Ciudad Lejana: Alya visita a Mine en su casa y tienen una incómoda conversación sobre Cihan Alya y Mine hablan de sus vidas, sus situaciones actuales y hasta los sentimientos prohibidos de la amante. Aun así, Mine no le cuenta que el hombre con el que está es Cihan.