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Capítulo 39 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol TV, gratis y en español

Capítulo 39 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol TV, gratis y en español, Alya visita a Mine en su casa e insiste en volver. Averigua aquí cómo reaccionó Cihan.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:16 min
Ciudad Lejana Cap 25 de septiembre.png
Ciudad Lejana - Capítulo 39: Alya visita a Mine en su casa y tienen una incómoda conversación sobre Cihan
Ciudad Lejana Cap 24 de septiembre.png
42:18
Capítulo 38
los hijos de Sadakat se enteran del pasado de su madre
Ciudad Lejana 23 de septiembre.png
42:15
Capítulo 37
Alya y Cihan discuten luego de su intento fallido por escapar del país junto a Deniz
Ciudad Lejana Cap 22 de septiembre.png
42:08
Capítulo 36
Cihan logra obtener pruebas cruciales y demuestra la inocencia de Kaya en el juicio
Ciudad Lejana Cap 25 de septiembre.png
42:16
Capítulo 39
Alya visita a Mine en su casa y tienen una incómoda conversación sobre Cihan

Capítulo 39 Ciudad Lejana: Alya visita a Mine en su casa y tienen una incómoda conversación sobre Cihan

Alya y Mine hablan de sus vidas, sus situaciones actuales y hasta los sentimientos prohibidos de la amante. Aun así, Mine no le cuenta que el hombre con el que está es Cihan.

Por: Caracol Televisión
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Ciudad Lejana Cap 24 de septiembre.png
42:18
Capítulo 38
los hijos de Sadakat se enteran del pasado de su madre
Ciudad Lejana 23 de septiembre.png
42:15
Capítulo 37
Alya y Cihan discuten luego de su intento fallido por escapar del país junto a Deniz
Ciudad Lejana Cap 22 de septiembre.png
42:08
Capítulo 36
Cihan logra obtener pruebas cruciales y demuestra la inocencia de Kaya en el juicio
Ciudad Lejana Cap 21 de septiembre.png
42:22
Capítulo 35
La familia Albora se prepara para el juicio de Kaya
Ciudad Lejana
42:16
Capítulo 34
Nare amenaza con un arma a Sadakat avergonzada de ser su hija
Ciudad Lejana Cap 17 de septiembre.png
42:18
Capítulo 33
Sadakat le confiesa a Cihan que Boran es hijo de Ecmel
Ciudad Lejana Cap 25 de septiembre.png
42:16
Capítulo 39
Alya visita a Mine en su casa y tienen una incómoda conversación sobre Cihan