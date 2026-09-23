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Capítulo 37 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Alya no se va a Nueva York
En el Capítulo 37 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, Alya finalmente se devuelve cuando su hijo ve a Cihan en la puerta. Averigua cómo resuelven esa situación.
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Capítulo 37 Ciudad Lejana: Alya y Cihan discuten luego de su intento fallido por escapar del país junto a Deniz
42:15 min
Ciudad Lejana - Capítulo 37:
Alya y Cihan discuten luego de su intento fallido por escapar del país junto a Deniz
42:08
Capítulo 36
Cihan logra obtener pruebas cruciales y demuestra la inocencia de Kaya en el juicio
42:22
Capítulo 35
La familia Albora se prepara para el juicio de Kaya
42:16
Capítulo 34
Nare amenaza con un arma a Sadakat avergonzada de ser su hija
42:15
Capítulo 37
Alya y Cihan discuten luego de su intento fallido por escapar del país junto a Deniz
Capítulo 37 Ciudad Lejana: Alya y Cihan discuten luego de su intento fallido por escapar del país junto a Deniz
Después de la boda de Zeynep, Alya sale a escondidas con su hijo hacia el aeropuerto. Cihan la sigue, pero no la detiene, y ella se queda en la puerta de migración, Denize ve a su tío y se devuelven.
Por:
Caracol Televisión
|
23 de Septiembre, 2026
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42:08
Capítulo 36
Cihan logra obtener pruebas cruciales y demuestra la inocencia de Kaya en el juicio
42:22
Capítulo 35
La familia Albora se prepara para el juicio de Kaya
42:16
Capítulo 34
Nare amenaza con un arma a Sadakat avergonzada de ser su hija
42:18
Capítulo 33
Sadakat le confiesa a Cihan que Boran es hijo de Ecmel
42:14
Capítulo 32
Sadakat quiere aprovechar para acabar con Ecmel
42:37
Capítulo 31
Alya visita la tumba de Boran reclamando por sus acciones en vida
42:15
Capítulo 37
Alya y Cihan discuten luego de su intento fallido por escapar del país junto a Deniz
Ciudad Lejana
Capítulo 36 Ciudad Lejana: Cihan logra obtener pruebas cruciales y demuestra la inocencia de Kaya en el juicio
Ciudad Lejana
Capítulo 35 Ciudad Lejana: La familia Albora se prepara para el juicio de Kaya
Ciudad Lejana
Capítulo 34 Ciudad Lejana: Nare amenaza con un arma a Sadakat avergonzada de ser su hija
Ciudad Lejana
Capítulo 33 Ciudad Lejana: Sadakat le confiesa a Cihan que Boran es hijo de Ecmel
Ciudad Lejana
Capítulo 32 Ciudad Lejana: Sadakat quiere aprovechar para acabar con Ecmel
Ciudad Lejana
Capítulo 31 Ciudad Lejana: Alya visita la tumba de Boran reclamando por sus acciones en vida
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