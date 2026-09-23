42:15 min Ciudad Lejana - Capítulo 37: Alya y Cihan discuten luego de su intento fallido por escapar del país junto a Deniz 42:08 Capítulo 36 Cihan logra obtener pruebas cruciales y demuestra la inocencia de Kaya en el juicio 42:22 Capítulo 35 La familia Albora se prepara para el juicio de Kaya 42:16 Capítulo 34 Nare amenaza con un arma a Sadakat avergonzada de ser su hija 42:15 Capítulo 37 Alya y Cihan discuten luego de su intento fallido por escapar del país junto a Deniz

Capítulo 37 Ciudad Lejana: Alya y Cihan discuten luego de su intento fallido por escapar del país junto a Deniz Después de la boda de Zeynep, Alya sale a escondidas con su hijo hacia el aeropuerto. Cihan la sigue, pero no la detiene, y ella se queda en la puerta de migración, Denize ve a su tío y se devuelven.