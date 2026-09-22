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Capítulo 36 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Kaya sale libre

En el Capítulo 36 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Cihan logra obtener pruebas cruciales y Kaya sale libre. Descubre aquí la reacción de todos ante la noticia, incluido Ecmel.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:08 min
Ciudad Lejana Cap 22 de septiembre.png
Ciudad Lejana - Capítulo 36: Cihan logra obtener pruebas cruciales y demuestra la inocencia de Kaya en el juicio
Ciudad Lejana Cap 21 de septiembre.png
42:22
Capítulo 35
La familia Albora se prepara para el juicio de Kaya
Ciudad Lejana
42:16
Capítulo 34
Nare amenaza con un arma a Sadakat avergonzada de ser su hija
Ciudad Lejana Cap 17 de septiembre.png
42:18
Capítulo 33
Sadakat le confiesa a Cihan que Boran es hijo de Ecmel
Ciudad Lejana Cap 22 de septiembre.png
42:08
Capítulo 36
Cihan logra obtener pruebas cruciales y demuestra la inocencia de Kaya en el juicio

Capítulo 36 Ciudad Lejana: Cihan logra obtener pruebas cruciales y demuestra la inocencia de Kaya en el juicio

Cihan logra encontrar la grabación del motociclista donde se muestra todo lo sucedido. El vídeo logra probar la inocencia de Kaya y queda en libertad, pero lucha con la guerra entre familias.

Por: Caracol Televisión
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Ciudad Lejana Cap 21 de septiembre.png
42:22
Capítulo 35
La familia Albora se prepara para el juicio de Kaya
Ciudad Lejana
42:16
Capítulo 34
Nare amenaza con un arma a Sadakat avergonzada de ser su hija
Ciudad Lejana Cap 17 de septiembre.png
42:18
Capítulo 33
Sadakat le confiesa a Cihan que Boran es hijo de Ecmel
Ciudad Lejana 16 de septiembre.png
42:14
Capítulo 32
Sadakat quiere aprovechar para acabar con Ecmel
Ciudad lejana Capítulo 15 de septiembre.png
42:37
Capítulo 31
Alya visita la tumba de Boran reclamando por sus acciones en vida
Ciudad Lejana Cap 14 de septiembre.png
42:19
Capítulo 30
Alya descubre el video que Bora le dejó a Cihan sobre sus últimos deseos
Ciudad Lejana Cap 22 de septiembre.png
42:08
Capítulo 36
Cihan logra obtener pruebas cruciales y demuestra la inocencia de Kaya en el juicio