Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Más
Novelas
Humor
Juegos
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Novelas
Humor
Más
Entrada de búsqueda
Enviar búsqueda
En vivo
Alas Rotas
Juegos
Capítulo 43 'Yo Me Llamo'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol
Capítulo 36 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Kaya sale libre
En el Capítulo 36 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Cihan logra obtener pruebas cruciales y Kaya sale libre. Descubre aquí la reacción de todos ante la noticia, incluido Ecmel.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Inicio
Capítulos
Personajes
close
Publicidad
Caracol TV
/
Ciudad Lejana
/
Capítulo 36 Ciudad Lejana: Cihan logra obtener pruebas cruciales y demuestra la inocencia de Kaya en el juicio
42:08 min
Ciudad Lejana - Capítulo 36:
Cihan logra obtener pruebas cruciales y demuestra la inocencia de Kaya en el juicio
42:22
Capítulo 35
La familia Albora se prepara para el juicio de Kaya
42:16
Capítulo 34
Nare amenaza con un arma a Sadakat avergonzada de ser su hija
42:18
Capítulo 33
Sadakat le confiesa a Cihan que Boran es hijo de Ecmel
42:08
Capítulo 36
Cihan logra obtener pruebas cruciales y demuestra la inocencia de Kaya en el juicio
Capítulo 36 Ciudad Lejana: Cihan logra obtener pruebas cruciales y demuestra la inocencia de Kaya en el juicio
Cihan logra encontrar la grabación del motociclista donde se muestra todo lo sucedido. El vídeo logra probar la inocencia de Kaya y queda en libertad, pero lucha con la guerra entre familias.
Por:
Caracol Televisión
|
22 de Septiembre, 2026
Facebook
Twitter
Whatsapp
42:22
Capítulo 35
La familia Albora se prepara para el juicio de Kaya
42:16
Capítulo 34
Nare amenaza con un arma a Sadakat avergonzada de ser su hija
42:18
Capítulo 33
Sadakat le confiesa a Cihan que Boran es hijo de Ecmel
42:14
Capítulo 32
Sadakat quiere aprovechar para acabar con Ecmel
42:37
Capítulo 31
Alya visita la tumba de Boran reclamando por sus acciones en vida
42:19
Capítulo 30
Alya descubre el video que Bora le dejó a Cihan sobre sus últimos deseos
42:08
Capítulo 36
Cihan logra obtener pruebas cruciales y demuestra la inocencia de Kaya en el juicio
Ciudad Lejana
Capítulo 35 Ciudad Lejana: La familia Albora se prepara para el juicio de Kaya
Ciudad Lejana
Capítulo 34 Ciudad Lejana: Nare amenaza con un arma a Sadakat avergonzada de ser su hija
Ciudad Lejana
Capítulo 33 Ciudad Lejana: Sadakat le confiesa a Cihan que Boran es hijo de Ecmel
Ciudad Lejana
Capítulo 32 Ciudad Lejana: Sadakat quiere aprovechar para acabar con Ecmel
Ciudad Lejana
Capítulo 31 Ciudad Lejana: Alya visita la tumba de Boran reclamando por sus acciones en vida
Ciudad Lejana
Capítulo 30 Ciudad Lejana: Alya descubre el video que Bora le dejó a Cihan sobre sus últimos deseos
CARGAR MÁS
Publicidad
Producciones
La Reina del Flow
series
Yo Me Llamo
realities y concursos
La Venganza de Analía
series
Desafío Siglo XXI
realities y concursos
La Red
entretenimiento
The Suso's Show
entretenimiento
Sábados Felices
entretenimiento
Loquito Por Ti
series
Nuevo rico, nuevo pobre
telenovelas
Escupiré sobre sus tumbas
series
El cuerpo del deseo
telenovelas
Hicran
telenovelas
Karsu
telenovelas
Sureyya
telenovelas
Pedro el escamoso
series