42:08 min Ciudad Lejana - Capítulo 36: Cihan logra obtener pruebas cruciales y demuestra la inocencia de Kaya en el juicio 42:22 Capítulo 35 La familia Albora se prepara para el juicio de Kaya 42:16 Capítulo 34 Nare amenaza con un arma a Sadakat avergonzada de ser su hija 42:18 Capítulo 33 Sadakat le confiesa a Cihan que Boran es hijo de Ecmel 42:08 Capítulo 36 Cihan logra obtener pruebas cruciales y demuestra la inocencia de Kaya en el juicio

Capítulo 36 Ciudad Lejana: Cihan logra obtener pruebas cruciales y demuestra la inocencia de Kaya en el juicio Cihan logra encontrar la grabación del motociclista donde se muestra todo lo sucedido. El vídeo logra probar la inocencia de Kaya y queda en libertad, pero lucha con la guerra entre familias.